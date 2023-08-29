"ATACMS і Taurus — будуть": Резніков анонсував передавання Україні далекобійних ракет

Міністр оборони стверджує, що налаштований оптимістично і не бачить для цього серйозних перешкод.

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Міністр оборони України Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає далекобійні ракети Taurus та ATACMS. Про це очільник Міноборони заявив 28 серпня на пресконференції, пише видання "Інтерфакс-Україна".

"SCALP/Storm Shadow ми з вами отримали. Сьогодні за великим рахунком, на наш погляд, приєднання уряду Німеччини до цієї коаліції у вигляді Taurus — абсолютно логічно і реалістично. Я оптимістично дивлюся. Тим більше є вже політичні сигнали від їхнього парламенту. Мені здається , у цьому буде позитив", — сказав Резніков.

Він зазначив, що не бачить серйозних перешкод для передавання Україні далекобійних ракет ATACMS, додавши, що США "дуже прагматична держава" і, ухвалюючи відповідне рішення, мають ретельно прорахувати, яку кількість ракет можуть передати, а яку виготовити.

За словами Резнікова, у цьому питанні вже немає "політичних застережень" і "червоних ліній".

"ATACMS і Taurus, я вам говорю — будуть", — заявив міністр.

Нагадаємо, що європейський дипломат розповів, хто у США блокує постачання Україні ATACMS.

Раніше у Пентагоні пояснили, чому не надають ЗСУ ATACMS. У США переконані, що Україна має нагальніші проблеми, а передавання цих снарядів може нести загрозу для безпеки США.