"Стане поштовхом": Польща допоможе інвесторам безпечніше вкладати гроші в Україну

Відомо, що такий крок Варшава зробила в рамках програми відновлення нашої країни. Загалом вона передбачає 3 пункти: безпечна торгівля, підтримка інвестицій польських компаній і підтримка розвитку.

Польща страхуватиме польських та іноземних інвесторів, які братимуть участь у відновленні України після війни. Про це заявило Міністерство економіки України.

Повідомляється, що президент Польщі вже підписав відповідну поправку до закону про страхування експорту, гарантоване Державним казначейством. Крім того, таке рішення дасть змогу державній Корпорації страхування Польщі KUKE більш ефективно надавати допомогу бізнесу, який зацікавлений у відновленні України.

Як розповіла міністерка економіки України Юлія Свириденко, це перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні.

"Ми сподіваємося, що цей важливий крок Польщі стане поштовхом для страхового ринку та інших держав активніше надавати гарантії компаніям, які працюють в Україні", — сказала вона.

У міністерстві також зазначили, що таким рішенням Польща створила програму відновлення України за участю свого бізнесу.

Програма передбачає 3 пункти:

Безпечна торгівля з Україною;

Підтримка інвестицій польських компаній;

Підтримка розвитку України.

Повідомляється, що також планується перестрахування іншими страховиками. Так, у випадках, якщо ризик оцінюється вище середнього або якщо неможливо отримати перестрахування на комерційному ринку. Насамперед, це стосується перестрахування транспортних ризиків у комерційних страховиків.

"Новий польський закон дає можливість страхування польських філій іноземних підприємств на рівні з місцевими компаніями. Для українських компаній це можливість на кращих умовах розширювати бізнес у Польщі", — сказано в повідомленні.

Також ЗМІ повідомляли, що Польща підписала контракт з ЄС щодо закупівлі снарядів для України. Наразі невідомо, про які типи снарядів та їхню точну кількість йдеться в контракті. Перші спільні замовлення ЄС на польських оборонних заводах відбудуться вже цього місяця, розповіли журналісти.