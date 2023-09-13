Першокласникам в Україні виплатять 5 тисяч гривень: як батькам отримати гроші

Подавати заявку для нарахування коштів українці можуть до 30 вересня 2023 року.

В Україні батькам деяких першокласників виплатять фінансову допомогу. Виплати призначені дітям загиблих захисників, які 2023 року вперше пішли до школи, повідомляє пресслужба Вінницької міської ради.

Зазначається, що йдеться про виплату 5 тисяч гривень. Отримати фінансову допомогу можуть члени Вінницької громади або вимушені переселенці, у яких на війні проти Росії загинув один із членів родини.

При цьому такі сім'ї мають перебувати на обліку в Департаменті соціальної політики. Отримати гроші також можуть громадяни, які перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги.

Щоб отримати п'ять тисяч гривень, мати, батько або опікун дитини мають подати в управління соцзахисту за місцем реєстрації:

заяву на ім'я міського голови;

копію документа, що посвідчує особу — паспорт заявника або ID-картку та довідки про реєстрацію місяця проживання;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідки про відмову) заявника;

копію документа, що засвідчує стосунки дитини та заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування);

копію довідки про реєстрацію місця проживання дитини (дітей);

копію довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік у департаменті соцполітики міськради (копія зазначеної довідки надається заявником на себе та дитину (дітей);

копію довідки на дитину/дітей про користування пільгами, згідно зі ст. 15 ЗУ "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту";

довідку із закладу загальної середньої освіти про зарахування дитини на навчання до 1-го класу;

довідку про відкриття особового банківського рахунку заявника.

Подавати пакет документів можна до 30 вересня. Довідки приймають:

в управлінні соцзахисту населення (Лівобережне): вулиця Замостенська, 7.

в управлінні соцзахисту населення (Правобережне): проспект. Космонавтів, 30.

Нагадаємо, учасники бойових дій можуть розраховувати на доплату до пенсій у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Зараз це 523,25 гривні. Також важливо знати, що загальний розмір пенсійних виплат осіб зі статусом УБД не може бути нижчим за 210% зазначеного прожиткового мінімуму. Тобто не менше 4395,30 гривень.

Також Фокус розповідав, що благодійний фонд "Право на захист" почав виплачувати деяким українцям фінансову допомогу в розмірі 6 660 гривень. Ці гроші нараховуватимуть громадянам протягом трьох місяців по 2 220 грн.