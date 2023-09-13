З можливістю повернення: власник Tommy Hilfiger вийшов з ринку РФ

PVH у серпні вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ "Пивиэйч Сторс Рус". Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс".

Американська компанія Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) — власниця брендів Calvin Klein і Tommy Hilfiger — вийшла з російського ринку. Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

PVH передала місцевий підрозділ топ-менеджеру, який перейменував компанію і, очевидно, продовжить керувати її локальними точками.

Експерти вважають, що така угода дає змогу іноземним компаніям формально піти з російського ринку, зберігши при цьому можливість повернення.

PVH у серпні вийшла з капіталу російського підрозділу ТОВ "Пивиэйч Сторс Рус". Новим власником і гендиректором компанії став Денис Щукін, а назва структури змінилася на ТОВ "Рітейл Екселенс".

Корпорація PVH є великим виробником одягу і володіє брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's, Olga і True & Co.

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