До вас їде ревізор: як податкова перевірятиме ФОПів у 2023 році

В Україні діє мораторій на податкові перевірки, проте для деяких категорій малого бізнесу з початку серпня 2023 року запроваджений дозвіл на проведення перевірок. Якщо ж парламент ухвалить новий урядовий законопроєкт, то перевіряти будуть усіх підприємців.

В Україні можуть скасувати мораторій на проведення податкових перевірок, якщо буде ухвалений урядовий законопроєкт №10016. Про це йдеться у новій статті Фокусу "ФОПи під прицілом. Як і чому уряд намагається терміново повернути перевірки бізнесу".

"Мова йде про повне відновлення проведення документальних перевірок, що, фактично, є свідченням відновлення усіх перевірок, які існували до початку війни, адже основні камеральні перевірки та фактичні перевірки були відновлені раніше. Так, відповідно до Пояснювальної записки до вказаного законопроекту, пропонується з 01.10.2023 відновлення проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України", — прокоментував Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

Він пояснив: даний законопроект знімає обмеження щодо проведення документальних (планових та позапланових) перевірок. При цьому, станом на зараз діють усі основні види перевірок, за виключенням документальних планових перевірок та деяких документальних позапланових перевірок.

Зараз уряд пропонує скасувати мораторій на планові та позапланові перевірки усього бізнесу в Україні вже з початку жовтня Фото: Pexels

"Законопроект не вирізняє ФОПів з-поміж інших платників податків, відповідно, законопроект, якщо його буде прийнято, відновить проведення відповідних перевірок і для ФОПів також. При цьому, варто зазначити, що в даний час перевірки ФОПів також проводяться. Так, відповідно до даних YouControl, у 2023 році планується перевірити 1461 ФОПів, що на 14% менше плану 2022 року — 1706. Тож, прийняття вказаного законопроекту відновить проведення документальних перевірок для ФОПів, разом з тим, не можна стверджувати про те, що вказаний законопроект поновить для ФОПів проведення усіх перевірок, адже ФОПів також перевіряють і в даний час", — каже Дмитро Лазебний.

Він вважає, що бізнесу краще навести лад у своїх документах, та, за необхідності, провести юридичний та бухгалтерський аудит своєї діяльності, а також укласти договори з юристами та адвокатами, які б могли швидко реагувати на податкові виклики.

Нагадаємо, в Україні, відповідно до ухваленого 30 червня законопроєкту №8401, з 1 серпня відновлюються планові і позапланові перевірки. Зокрема, повертаються перевірки на звернення платника податків; перевірки в частині позапланових перевірок підприємців, за якими отримано інформацію, що свідчить про порушення ними податкового законодавства; перевірки з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами із джерелом їх походження з України; документальні перевірки у разі припинення діяльності.