Відкриває шлях репресіям і корупції: які ризики нового законопроєкту про податкові перевірки

Повернення податкових перевірок бізнесу ініціює уряд на виконання умов Меморандуму з МВФ. Проте експерти вбачають у такому кроці низку важливих ризиків для бізнесу.

Для МВФ має значення консолідація доходів бюджету, а оскільки судова та правоохоронна система не в стані допомогти з фіскальною дисципліно, то наш Мінфін представляє перевірки як інструмент такої дисципліни. Тому це і відображено в меморандумі. Про це Фокусу розповів виконавчий директор Case Ukraine Дмитро Боярчук, коментуючи ініціативу уряду – законопроєкт №10016 про скасування мораторію на податкові перевірки бізнесу.

"В країні домінує презумпція вини по відношенню до платника податків. Тобто тягар доведення невинуватості лежить саме на платниках податків. В таких умовах перевірки це інструмент репресій та корупції. Бо перевіряючим органам не потрібно багато доказів (презумпція вини цього не передбачає), щоб створити проблеми для бізнесу. Тому складується така ситуація щоб під прикриттям наведення фіскальної дисципліні повертається масштабний інструмент витискання корупційної ренти", — каже Боярчук.

На його думку, перевірки були б нормальним інструментом, якби в країні домінувало верховенство права і презумпція невинуватості по відношенню до платника податків. Тобто, якби тягар доведення вини лежав би на представниках держави (так воно працює в правових державах). "Тоді перевірка – це була б вправа по додатковому збору інформації без нанесення шкоди підприємцю. Зупинка діяльності чи інші санкції лише за рішенням суду. У нас реальність інша. Спочатку наноситься шкода під виглядом перевірок, а потім вже підприємець доводить що то була помилка", — розповів експерт.

В той же час, на думку експертів, опитаних Фокусом, можливе скасування мораторію на перевірки здатне активізувати діяльність податківців із проведення як планових, так і позапланових перевірок.

"Активність податківців після зняття мораторію не викликає жодного сумніву, враховуючи війну, дефіцит бюджету та той факт, що перевірки масово не проводились вже майже 4 роки. Раптовими для платників стануть не лише позапланові перевірки, на які податківці полюбляють приходити після запиту на інформацію, але і планові. Так, на період воєнного стану ДПС має право щомісяця переглядати затверджений план-графік перевірок, вносячи до нього зміни. При цьому, після публікації нової редакції плану-графіка перевірка може бути розпочата вже через 30 днів", — розповів Фокусу Андрій Реун, партнер, керівник практики податкового права LCF Law Group.

Повернення податкових перевірок означатиме початок переслідувань підприємців, кажуть опитані Фокусом експерти Фото: pexels.com

Андрій Реун каже, що Податковий кодекс містить норму, яка звільняє платника від штрафів та пені, якщо перевірка проводилась під час воєнного стану. Проте не варто плекати ілюзії щодо застосування цієї норми. "Основною вимогою є відмова платника від будь-якого оскарження донарахованих зобов’язань. Тобто від штрафів та пені платника буде звільнено, однак донараховані податки необхідно буде сплатити. Тому його очікуватиме вибір: сплатити все, однак без штрафів, чи піти ва-банк і скасувати неправомірно донараховані податки. При цьому, звичайно, підстави для оскарження мають бути належним чином обґрунтовані, не останню роль у чому відіграє якісна підготовка до перевірки", — попередив адвокат.

За його словами, найкращим способом підготовки до перевірок є проведення доперевірочного аналізу діяльності, що включає перевірку наявності належної документації, її якості, перевірку наявності ознак ризиковостіу контрагентів, в тому числі по ланцюгу постачання, підготовку аргументації правомірності обліку операцій, які можуть мати декілька різних варіантів кваліфікації в цілях оподаткування.

"Така перевірка дозволить не лише впевненіше почувати себе під час перевірки, але і виправити деякі помилки обліку шляхом подання уточнюючих декларацій, без нарахування штрафів", — вважає Андрій Реун.

Раніше Фокус повідомляв, що З 1 серпня починають діяти зміни до Податкового кодексу, внесені законом №3219-IX від 30.06.2023. Парламент скасував єдиний податок розміром 2% від доходу.