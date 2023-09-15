"Для відновлення та розвитку": Україна отримає $2 млрд від Південної Кореї

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, фінансова підтримка Південної Кореї відкриває шлях до отримання довгострокових і дешевих кредитів, які сприятимуть відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць.

Україна отримає фінансову допомогу в розмірі 2 мільярдів доларів від Південної Кореї. Гроші будуть спрямовані на розвиток інноваційних економічних проєктів у країні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко спільно з посолом Південної Кореї в Україні Кім Хьонг То підписали Угоду про кредити від Корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

"Згідно з підписаною Угодою, Україна або суб'єкт господарювання — резидент України, який отримав державну гарантію, має право залучити довгострокові кредити під низькі відсотки від Експортно-імпортного банку Кореї через Фонд економічного співробітництва та розвитку (EDCF)", — пише пресслужба.

Зазначається, що на першому етапі кредити можуть бути використані для фінансування постачання обладнання, а з 2025 року вони будуть спрямовані на процеси відновлення та розвитку.

Як пояснила Свириденко, Угода відкриває шлях до отримання довгострокових і дешевих кредитів, які сприятимуть відновленню виробничого потенціалу та створенню нових робочих місць.

"Ми розраховуємо на активну участь корейського бізнесу у відновленні нашої країни, а також на створення нових технологічних виробництв у стратегічно важливих галузях економіки. Також Україні знадобиться корейський досвід для післявоєнного відновлення зруйнованої інфраструктури, промислових і цивільних об'єктів", — додала Свириденко.

Нагадаємо, що в травні американські аналітики повідомляли, що Південна Корея почала таємно відправляти Україні сотні тисяч артилерійських снарядів. Повідомляється, що Сеул передає снаряди США, які, зі свого боку, організували їхнє відправлення в Україну. Такий вид допомоги має допомогти ЗСУ успішно провести контрнаступ.