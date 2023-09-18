Дизпалива все менше: чому світу загрожує серйозний дефіцит пального

У той час як ф'ючерси на нафту стрімко зростають, ціни на дизельне паливо в США встановили рекорд за всю історію для цієї пори року.

Світовим нафтопереробним заводам дедалі складніше виробляти достатню кількість дизельного пального. Через це відкриває новий виток інфляції та позбавляє світову економіку того, від чого залежить як промисловість, так і транспорт. Про це повідомило 17 вересня агентство Bloomberg.

У той час як ф'ючерси на нафту стрімко зростають — у п'ятницю, 15 вересня, у Лондоні барель "чорного золота" торгувався за ціною нижче 95 доларів, ціни на дизельне пальне у США підскочили вище 140 доларів, досягнувши найвищого рівня для цієї пори року. Європейський еквівалент злетів на 60% з літа.

Як зазначається в публікації, ситуація може ще більше погіршитися. Усе тому, що Саудівська Аравія і Росія обмежили видобуток нафти. А на початку вересня обидві країни — лідери альянсу ОПЕК+ — оголосили, що обмеження буде продовжено до кінця 2023 року, коли попит на паливо зазвичай підвищується.

Обмеження пропозиції загрожує й економічними наслідками. Наприклад, різке подорожчання ф'ючерсів у США трапилося, зокрема, й тому, що паливо почали розкуповувати далекобійники.

"Дизельне паливо — це паливо для 18-колісних вантажівок, які перевозять продукцію із заводу на ринок, тому під час стрибка цін вищі транспортні витрати перекладаються на плечі підприємств і споживачів", — розповів директор із глобального нафтосервісу Rapidan Energy Group Клей Сейгл.

Складна ситуація склалася для світового нафтопереробного флоту, який уже кілька місяців потерпає від недостатнього виробництва. Через аномально теплу температуру повітря в Північній півкулі цього літа багато заводів працювали повільніше, ніж зазвичай, тому запасів на складах залишилося не так багато.

"У зимові місяці може виникнути дефіцит на ринку, особливо дистилятів. Нафтопереробні заводи насилу справляються з цим завданням", — пояснив журналістам керівник відділу нафтових ринків Міжнародного енергетичного агентства Торіл Босоні.

За словами аналітика Goldman Sachs Group Inc Каллума Брюса, заводи замість виробництва дизельного пального виробляли авіаційне паливо і бензин, попит на які різко зріс. Усе це відбувається після зупинки менш ефективних заводів нафтопереробки, коли попит на нафту впав до рівня Covid-19. Зараз споживання відновлюється, але багато нафтопереробних заводів уже не працюють.

Однак дефіцит дизельного палива ще може ослабнути з настанням прохолодних зимових місяців, коли погодні обмеження для НПЗ загалом знижуються. Проте зберігаються побоювання з приводу поставок з деяких ключових країн-експортерів дизельного палива.

Так, Росія вже заявила, що обмежить обсяги поставок на світові ринки. А в Китаї нещодавно запрацювали нові квоти на експорт пального, однак трейдери та аналітики в Азії вважають, що запланованого обсягу буде недостатньо, щоб впоратися з напруженістю на ринку до кінця року.

Тим часом ціни на пальне в Україні стабільно зростають з липня, коли уряд повернув довоєнні податки. Так, станом на 15 вересня, як свідчать дані Мінфіну, А 95 коштував 54,05 грн/л (+140 копійок відносно 14.08.2023), дизпаливо — 53,67 грн/л (+47 копійок), автогаз — 25,32 грн/л (+26 копійок).

Зазначимо також, що зараз на ринку пального діють два фактори, які можуть вплинути на зростання цін. Це попит для виконання осінніх польових робіт в агросекторі, а також рівень цін на світових ринках нафти