Без транзиту російського газу: Україні не треба підписувати договір із "Газпромом", — експерт

У 2024 році завершується дія договору про транзит російського газу територією України між НАК "Нафтогаз України" та російським монополістом "Газпромом". Чи має Україна, зважаючи на агресію РФ, йти на підписання нового контракту про транзит?

Російський газ постачається до Євросоюзу на базі договору, що буде діяти до кінця 2024 року, а далі російська сторона в особі компанії "Газпром" буде намагатися завершити такий транзит. Таку думку в коментарі Фокусу висловив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Я думаю, що "Газпром" буде намагатись транзит завершити, щоб не мати проблем, які він вже має своїми європейськими клієнтами, які на сьогодні вже мають до нього претензії в арбітражах на 15 мільярдів євро. Тому що питання в тому, що, якщо вони припинять транзит через нас, то власне цей транзит – це газ якогось європейського клієнта "Газпрома". І цей клієнт, відповідно, може так само подати до арбітражу для компенсації. Мені здається, що вони намагатимуться до кінця 2024 року постачати газ за контрактом, але, звичайно, існує ймовірність того, що з Кремля можна дійти директива до "Газпрома" про дострокове припинення постачання газу через Україну", — каже Михайло Гончар.

Експерт припустив, що Росія може вдатися до зупинки транзиту до ЄС саме в період зимових морозів, і таким чином "покарати Євросоюз за антиросійську політику". За словами Михайла Гончара, у 2024 році Україна не буде підписувати з Росією новий договір про транзит, про що вже раніше казав і міністр енергетики Герман Галущенко.

"Немає необхідності далі підписувати якісь договір з "Газпромом". Насправді, транзит може бути продовженим, але це вже не буде договір про транзит російського газу. Газ може просто йти територією України, але не на основі якогось договору між "Нафтогазом" і "Газпромом", а на основі відповідних договорів операторів газотранспортної системи із своїми візаві в країнах Європейського Союзу, з такими же операторами. А європейські покупці російського газу, можуть підписувати правила передачі газу від "Газпрому" для них з уточненням, що цей газ будуть купувати на кордоні Україна-Росія", — пояснив експерт.

Нагадаємо, фінансова подушка російського газового монополіста "Газпрома" на тлі втрати європейських клієнтів і виручки стрімко здувається — компанія щодня втрачає по 16 млрд рублів.

Раніше Фокус писав, що "Газпром" погрожував Україні санкціями. Йдеться про те, що в разі звернення "Нафтогазу України" до арбітражних судів у справі проти російського газового монополіста "Газпрома", росіяни обіцяють відповісти санкціями проти української компанії.