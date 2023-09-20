Виплати ООН: пенсіонерам почали виплачувати додаткову грошову допомогу

За даними "ПриватБанку", додаткову матеріальну допомогу можуть отримати пенсіонери, які проживають на територіях активних бойових дій, отримують виплати менше ніж 3000 грн на місяць, і ті, які не отримували інших грошових допомог із 1 березня 2023 року.

В Україні вже почали виплачувати допомогу, яку раніше анонсувала Всесвітня продовольча програма ООН, з метою надання соціальної підтримки певним групам пенсіонерів. Про це повідомили у пресслужбі "ПриватБанку".

Так, на такі виплати мають право пенсіонери, які:

проживають на територіях активних бойових дій або прилеглих до них;

чиї пенсії не перевищують 3000 гривень;

які не отримували інших грошових допомог із 1 березня 2023 року.

Як зазначається, розмір допомоги — сума, якої бракує до 3000 гривень, проте не менше 100 гривень.

При цьому не потрібно жодного окремого звернення для отримання допомоги — її буде автоматично надано на основі даних, наявних у реєстрі. Ці виплати будуть спрямовані на банківські картки з позначкою "додаткова грошова допомога".

Отже, додаткові кошти виплачуватимуться щонайменше чотири місяці.

Нагадаємо, що деяким українським пенсіонерам належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.

Також Фокус писав про те, що деякі пенсіонери втратять до 50% своїх виплат, якщо у них є непогашені стягнення.