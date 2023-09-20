Українським біженцям покладено виплати в 1 тисячу євро: як отримати допомогу

Деякі українські біженці в Литві можуть отримати допомогу для покриття витрат на оренду житла.

Українські біженці в Литві, які мають посвідку на проживання або карту, видану міграційною службою країни, можуть претендувати на фінансову допомогу. Отримані від Міжнародної організації з міграції у Вільнюсі гроші українці зможуть витратити на житло. Про це пише видання lrt.lt.

Гроші нараховуватимуть протягом двох місяців українцям, які мають проблеми з пошуком довгострокового житла. Зазначається, що оскільки в Литві відсутня державна підтримка, громадяни з інших країн змушені самостійно вирішувати питання проживання.

При цьому багато українських біженців у Литві стикаються з низкою проблем щодо оренди житла, серед яких:

високі ціни;

необхідність оплачувати перший і останній місяць проживання в орендованому житлі;

брак коштів.

"Ми сподіваємося, що цей захід допоможе українцям легше інтегруватися в Литві, особливо тим, хто працевлаштований і намагається самореалізуватися", — сказав голова Представництва МОМ у Литві Ейтвідас Бінгаліс.

Суть допомоги полягає у виплаті разових сум для часткового покриття першого та останнього місяця оренди. Виплата становитиме 70% вартості, зазначеної в договорі, але не перевищуватиме 504 євро на місяць, що становить загалом 1008 євро. Усі ці витрати будуть контролюватися, тому отримані кошти не вийде витратити на щось інше.

Відомо також, що виплати надаватимуть:

сім'ям з дітьми;

вагітним жінкам;

людям, старшим за 60 років;

сім'ям з особами з інвалідністю.

Щоб подати заявку на отримання виплати, потрібно заповнити анкету за посиланням .

Нагадаємо, 19 вересня прессекретар польського уряду Пьотр Мюллер попередив, що Польща, імовірно, у 2024 році скоротить обсяг допомоги, що надається біженцям з України. Українці не отримуватимуть допомогу на проживання, їм скоротять видачу дозволів на роботу, безоплатний доступ до шкіл, медичне обслуговування та сімейні пільги.

Тим часом Європейська комісія хоче залишити право на тимчасовий захист для біженців з України до 3 березня 2025 року.