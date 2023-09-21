Польський удар по ВВП України: якими будуть наслідки заборони імпорту зерна

Запроваджена Польщею, Угорщиною та Словаччиною заборона імпорту української агропродукції боляче б'є по вітчизняному агробізнесу, компанії втрачають на дорогій логістиці, а також намагаються збути надлишки на внутрішньому ринку, де ціни через високу конкуренцію знижуються.

Європейські країни, що всупереч рішенню Європейської комісії продовжили дію заборони на ввіз української агропродукції, поставили вітчизняний сектор перед важким вибором: втрачати кошти на дорожчій логістиці або на низьких цінах на внутрішньому українському ринку. Діюче ембарго на зерно та інші агропродукти негативно впливає на економіку України. Про це Фокусу розповів Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку.

"Після втрати традиційних ринків для українських аграріїв через війну, вони намагалися налаштуватись на нові реалії не тільки шляхом перенаправлення експорту неморськими шляхами, а також шляхом пошуку нових ринків, котрими виявилися сусідні європейські країни, де українська аграрна продукція часто вигравала конкурентну боротьбу із місцевою продукцією. Тому, заборона імпорту до цих країн, звісно, негативно впливає на фінанси українських агрокомпаній, які повинні витрачати більше коштів на логістику, щоб відправити свою продукцію в інші, більш віддалені, країни. Це зараз стає особливо актуальним через зменшення можливості експортувати дунайським маршрутом", — каже Олександр Печерицин.

Експерт пояснив: прибутковість аграрного бізнесу в поточних умовах невпинно зменшується, що призводить до можливого зменшення посівів у майбутньому. Це, своєю чергою, зменшить потенціал відновлення ВВП України в цілому, оскільки на аграрну продукцію орієнтується також велика частина транспортного і торгівельного секторів.

За словами експерта, заборона країн також впливає на ціни всередині України.

"Звичайно, звуження можливих ринків збуту збільшує конкуренцію за існуючі ринки (причому, не лише між експортерами з України), а зростання вартості транспортування збільшує витрати експортерів, що також зменшує внутрішні ціни на українському ринку", — каже Олександр Печерицин.

Своєю чергою, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин переконаний, що продовження дії заборони країнами ЄС на ввіз вітчизняної агропродукції може призвести до суттєвого зниження частки агрогалузі у ВВП України.

"Логістика дуже дорога, проблеми зі зберіганням є в компаній, і вже відомо, що в деяких агрокомпаній є фінансові складнощі, багато компаній сектору постраждали і від обстрілів, і від проблем із продажем продукції, компанії потребують обігових коштів. Частка агрогалузі у ВВП — 15%. Врожаї в Україні хороші, очікування були гіршими. Поки цю частку агросектор не втратить, але така перспектива існує", — розповів Андрій Шевчишин.

Раніше Фокус писав, що Польща погрожує заблокувати вступ України до ЄС на тлі зернової кризи. У торговельній війні Варшаву підтримує Словаччина та Угорщина.