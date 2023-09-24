Деякі пенсіонери можуть отримати надбавку до пенсії: названа сума

Доплату можуть отримати українці у 70, 75 та 80 років. Пенсіонери, виплати яких більші за 10340,35 гривні, не можуть розраховувати на надбавку.

Деякі пенсіонери можуть отримати вікову надбавку до пенсії. Про це повідомило видання "На пенсії".

Зазначили, що такі літні люди від 75 років можуть отримати доплату в розмірі 456 гривень. На виплату не можуть розраховувати українці, розмір пенсій яких перевищує 10340,35 гривні.

Також розмір надбавки може бути меншим, ніж 456 гривень. Оскільки пенсіонери віком від 70 до 75 років мають право на отримання доплати в розмірі 300 гривень. Тому, якщо літня людина отримувала ці гроші, то після досягнення 75 років вона отримає різницю між 300 та 456 гривень — тобто розмір пенсії збільшиться лише на 156 гривень.

Крім цього, з 1 квітня 2020 року в Україні встановили вікову надбавку для пенсіонерів від 80 років. Вони отримують додатково 570 гривень.

Додали, що доплати до пенсії для українців від 70 до 75 років почали нараховувати з 1 жовтня 2022 року, тоді як для пенсіонерів віком від 75 років — з жовтня 2021 року.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що розмір майбутньої пенсії можна дізнатися онлайн на вебпорталі Пенсійного фонду України. Для цього потрібно буде скористатися пенсійним калькулятором. Також через пенсійний кабінет можна збільшити розмір пенсії за допомогою внесення додаткових страхових внесків.

Учасники бойових дій мають право на доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, тобто 523,25 гривні. Загальний розмір пенсій осіб зі статусом УБД не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4395,30 гривні.