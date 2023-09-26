Оклад, надбавки, премії: скільки отримують держслужбовці в Україні

З нового року уряд планує запровадити нову модель оплати праці державних службовців. Нинішня — несправедлива, оскільки передбачає можливість підвищення винагороди в ручному режимі. Крім того, чиновники, які працюють на аналогічних посадах у різних відомствах, отримують різну зарплату.

Заробітна плата державного службовця "вирівнюється" за допомогою премій та надбавок. Саме премії можуть істотно підвищити розмір місячної винагороди чиновника. Про це пише Фокус у новій статті "Зарплати як у бізнесі. Що зміниться в оплаті праці держслужбовців з 1 січня". Заробітна плата державного службовця складається з таких компонентів:

посадовий оклад;

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг державного службовця;

премії;

виплати за почесне звання, вчений ступінь.

Існує цілий спектр премій. "До премій державного службовця належать: премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, місячна або квартальна премія за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення). Розмір премій може становити до 30% від посадового окладу", — розповідає адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова.

Посадовий оклад держслужбовця категорії В3 складає менше 6 тис. грн Фото: Flickr

Чимало й надбавок. Так, у серпні першому заступнику Державного секретаря КМУ Костянтину Мар’євичу нарахували 81,23 тис. гривень, у тому числі:

посадовий оклад – 33130,43 гривень;

надбавка за ранг – 695,65 гривень;

надбавка за вислугу років – 7951,30 гривень;

надбавка за виконання особливо важливої роботи – 31304,35 гривень;

відпускні – 8218,14 гривень.

Розмір посадових окладів, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державних службовців затверджуються постановами уряду, зауважив адвокат судової практики АО AVER LEX Іван Осколков. Так, посадовий оклад спеціаліста (категорія В3) державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, районів у містах, міст обласного значення складає 5368 грн.

"Розміри посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу", затвердженні постановою КМУ від 20 квітня 2016 р. № 304 (з відповідними змінами та доповненнями), відповідно до якої місячний посадовий оклад президента України складає 28 000 грн", — зазначив Осколков.

Чому зарплата на держслужбі несправедлива

За словами Олени Воронкової, зарплата держслужбовця виплачується нерівномірно протягом року. "У перші 2-3 місяці нового року вони майже завжди отримують заробітні плати, розраховані з окладу за посадою та доплат за ранг та вислугу, що у підсумку, з відрахуванням податків, може складати суму, яка є меншою від мінімальної заробітної плати", — пояснила вона.

Оскільки премії призначають у ручному режимі, їх використовують для заохочення лояльності

"Голий" оклад на держслужбі отримують часто нелояльні працівники, зауважує керівниця юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан. "Лояльним співробітникам виписують більші премії, нелояльним – узагалі прибирають. Керівництво так заохочує одних, а інших карає", — каже експертка.

Крім того, зарплати на аналогічних посадах між відомствами можуть відрізнятися. Це пояснюється різними кошторисами, затвердженими у держбюджеті. Тож одні відомства мають більше фінансових можливостей для преміювання, інші — менше.

Розмір зарплат на держслужбі не однаковий протягом року — у перші місяця деякі чиновники можуть отримувати мінімалку

"Якщо в державного органу вийде "зекономити", то наслідком може бути зменшення забезпечення для такого органу в наступному році, тому його представники мають особистий інтерес освоїти всі виділені кошти у відповідний звітний рік. Так і виходить, що хтось отримує великі премії, а хтось мінімальну заробітну плату, бо так розподілений бюджет", — пояснив Осколков.

Нагадаємо, ВРУ підтримала за основу проєкт закону, який збільшує видатки держбюджету-2023 на понад 300 млрд. Хоча проєкт позиціонувався як "бюджет оборони, у ньому видатки на Бюро економічної безпеки збільшено на 63%.

Також Фокус писав, що у затвердженому урядом проєкті держбюджету на 2024 рік закладено підвищення мінімальної зарплати з 1 січня до 7100 грн, а середня зарплата прогнозується на рівні 21,8 тис. грн.