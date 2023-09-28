Із працевлаштуванням складно: скільки українців залишаються без роботи через війну

В Україні продовжує знижуватися кількість людей, у яких немає роботи, а серед переселенців дедалі більше тих, хто знаходить собі нового роботодавця після вимушеного переїзду.

Українська економіка поступово набирає обертів, позбувшись шоку війни у 2022 році. Ринок праці теж оживає, поліпшується ситуація з безробіттям. Наприклад, у вересні 2023 року 44% тих, хто працював до війни, залишилися на колишніх місцях, 14% працюють частково та віддалено, а 15% працевлаштувалися на новому місці. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Водночас майже чверть опитаних громадян (25%) залишаються без роботи досі. Також продовжує знижуватися кількість людей, які не мають роботи (у червні 2023 року без роботи були 30% людей).

Що було з роботою в Україні до війни та зараз Фото: опитування рейтинга

Серед переселенців зростає кількість тих, хто влаштувався на роботу й закріпився на новому місці, і тих, хто працює у звичному для себе режимі. Водночас частка тих, хто не працює, серед ВПО порівняно з початком 2023 року знизилася з 50% до 40 відсотків.

В Україні знижується кількість людей, у яких немає роботи Фото: опитування рейтинга

"Відносно краща ситуація з роботою в мешканців Центру та Заходу, чоловіків, молоді й середнього віку, більш забезпечених", — кажуть аналітики.

Зазначається, що опитування провели в період із 5 по 7 вересня. Учасниками опитування стали одна тисяча респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму й Донбасу, а також територій, де на момент опитування не працював мобільний зв'язок від українських операторів.

Що відбувається з безробіттям в Україні: дані НБУ

За підсумками останнього місяця літа 2023 року рівень офіційного безробіття, за даними Нацбанку, встановив черговий історичний мінімум. Кількість зареєстрованих безробітних знизилася до 108,7 тисячі, серед яких 78,8 тисячі — жінки. Водночас ще у 2022 році, рік тому, безробітних було 278,6 тисячі.

А під час повномасштабної війни найвищий рівень безробіття було зафіксовано в червні минулого року — 316,4 тисячі осіб.

Зазначимо, що Уповноважений з прав людини Павло Лубінець 18 вересня повідомив, що в Україні досі зберігається розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками. У 2023 році його показник становить 18,6%. На його думку, така нерівність виникла через систематичну дискримінацію та недооцінку праці жінок.

Примітно й те, що ще на початку вересня 2023 року в Міністерстві економіки повідомляли, що 2015 року різниця в зарплатах між чоловіками та жінками становила 26%.

Нагадаємо, 11 вересня Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), провела опитування та з'ясувала, що у 2024 році переважна більшість українських роботодавців (87%) збирається підвищити зарплату своїм співробітникам.