Російська нафта продовжує дорожчати, незважаючи на цінову стелю G7, — Bloomberg

За словами журналістів, європейські страховики і судновласники продовжують працювати з російською нафтою.

Російська нафта продовжує дорожчати, незважаючи на цінову стелю, яку запровадили країни G7 і партнери. Про це пише видання Bloomberg з посиланням на дані від Argus Media.

Повідомляють, що флагманська російська марка нафти Urals торгується за ціною $85,35 за барель у балтійському порту Приморськ і по $86 у чорноморському порту Новоросійськ.

За словами журналістів, чиновники країн G7 поки що не мають намірів переглядати раніше встановлений ліміт у 60 доларів за барель, незважаючи на те, що спотові ціни значно перевищили його.

Видання зазначило, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вартість сирої російської нафти по відношенню до світових ринків сильно впала, часом досягаючи рівня в 30 доларів за барель і навіть дешевше. Однак останніми місяцями вартість нафти РФ зростає в абсолютному і відносному вираженні.

Ціни на нафту Urals

У матеріалі сказано, що частково це пов'язано з тим, що Росія разом із Саудівською Аравією скорочує морські перевезення. Так, будь-які вигоди від "цінової стелі" зменшуються. Річ у тім, що європейські страховики і судновласники продовжують працювати з російською нафтою.

Зазначається, що для того, щоб уникнути вторинних санкцій, європейські постачальники послуг мають отримати документ, який підтвердить, що російську нафту було куплено за ціною нижче 60 доларів за барель. Однак більшість із них рідко мають уявлення про справжню ціну вантажу.

Журналісти заявили, що у США впевнені, що запроваджена "цінова стеля" все ще допомагає відволікати доходи Кремля від бойових дій в Україні. Так, Росії довелося зібрати флот "тіньових" танкерів, щоб перевозити свою нафту. А утримання такого флоту коштує дорого.

Нагадаємо, що 26 вересня США запровадили нові санкції проти російських компаній, пов'язаних із ВПК. Серед російських компаній, які потрапили під розширені обмеження Сполучених Штатів Америки, опинився найбільший виробник титану в РФ.