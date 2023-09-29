Українцям підвищать пенсії: у Мінсоцполітики розповіли про нову бальну систему

Пенсіонерам, що вийшли на відпочинок понад три роки тому, перерахують виплати. Стаж або страхові внески українців переведуть у бали, від яких і залежатиме розмір пенсії.

У 2024 році в Україні по-новому індексують пенсії, тож виплати майже усім пенсіонерам зростуть. Для цього уряд планує збільшити бюджет Пенсійного фонду на 100 мільярдів гривень. Про те, що саме зміниться, в ефірі телемарафону 27 вересня розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, як передали в "УНІАН".

З її слів, нині українцям вираховують виплати в залежності від середнього заробітку в грошовому еквіваленті того року, коли людина вийшла на пенсію.

"Через те, що індексацію не проводили щороку, або навіть якщо її проводили, то вираховували коефіцієнт за три минулі роки, що занижує цю індексацію, ця сума постійно не була проіндексована на реальну вартість", — пояснила чиновниця.

В результаті пенсії, нараховані кількома роками раніше, суттєво відрізнялись у розмірі від виплат пенсіонерам, що отримували таку ж зарплату та мали той самий стаж, але вийшли на відпочинок пізніше. Жолнович назвала це несправедливістю.

Кому перерахують пенсії?

Голова Мінсоцполітики розповіла, що з новою системою індексації пенсії підвищать майже всім пенсіонерам, які отримують виплати понад три роки.

"Тому, що за останні три роки пенсії, які нараховувалися, вони ще відповідають ринковій вартості більш-менш, а все, що раніше, то це вже були занижені коефіцієнти, тому для кожного з них буде зроблено перерахунок", — пояснила міністерка.

Кому неправильно порахували виплати?

Чиновниця зазначила, що тіло пенсії приблизно половини українців складає 1800-2000 гривень. Вона пояснила, що саме ці суми неправильно індексували й влада "дотягувала" їх до мінімальних виплат.

"У молодого покоління не було відчуття справедливості, бо незалежно від того, скільки працюють люди — чи 30 років, чи 5 років — у всіх однакова приблизно пенсія, і це не мотивувало сплачувати страхові внески. Ми це теж вирівняємо", — підкреслила Жолнович.

Як працюватиме бальна система?

Зі слів очільниці Мінсоцполітики, тепер українські пенсіонери отримають бали за свій стаж, які щороку перераховуватимуть в гроші.

Тобто за кожен місяць, коли громадянин сплачував страховий внесок або працював, йому порахують зарплату у співвідношенні з середнім показником в той час. Таким чином фахівці прорахують реальну купівельну спроможність.

Далі прорахунки переведуть у бали, де 10 — це на рівні середньої зарплати, 11 або більше — вище за неї, а 9 та менше — пропорційно нижче.

Кожен пенсіонер отримає унікальну незмінну кількість балів, яку щороку оцінюватимуть відповідно до актуальної середньої зарплати.

"Це просто не дозволить занижувати індексацію й урівнювати всі пенсії підряд", — заявила Жолнович.

Нагадаємо, введення бальної системи 22 вересня анонсував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він розповів, що провести пенсійну реформу планують вже наступного року.

Також з документа Міністерства соціальної політики України відомо, що уряд планує у 2024 році перераховувати пенсійні виплати у три етапи. Перший з них відбудеться вже 1 січня.