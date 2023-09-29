Боргів на трильйони: у РФ підрахували, як змінюється бюджет в умовах війни та санкцій

Держборг Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трильйона рублів. Це при тому, що на весь рік було заплановано 2,5 трильйона рублів.

Росія продовжує нарощувати свій державний борг. Москва збільшує запозичення, зокрема й для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Про це свідчать дані в оперативній доповіді Рахункової палати РФ.

Так, за першу половину 2023 року держборг збільшився на 2,2 трильйона рублів, хоча планувалося, що на весь рік цифра буде на рівні 2,5 трильйона рублів. Зазначається, що в період із січня по червень цього року держборг РФ додав 10% — до 2,24 трильйона рублів. Загалом за рік (з липня 2022 року) сума держборгу збільшилася на 27,5%.

"У першому півріччі 2023 року російська економіка розвивалася в умовах збереження високого санкційного тиску і торговельних обмежень на тлі очікуваного сповільнення зростання економік найбільших країн світу", — зазначається в оперативній доповіді.

Так, станом на 1 липня цього року сума держборгу була на рівні 25 трильйона рублів — це приблизно 16,7% прогнозованого обсягу ВВП. Збільшилися й витрати на обслуговування державного боргу: станом на 1 число цифра сягнула показника в 718,1 мільярда рублів. Це на 4% більше, як порівняти із серединою 2022 року, і відразу на 42% — як порівняти із серединою 2021-го.

"Водночас обсяг державного зовнішнього боргу в доларах зменшився на 1 178,6 мільйона, або на 2,1 %, порівняно з обсягом на 1 січня 2023 року (57 416,8 мільйона доларів), здебільшого за рахунок зміни державного боргу за державними гарантіями Російської Федерації в іноземній валюті", — ідеться в документі.

Що стосується самого бюджету країни-агресора, то в першій половині 2023 року його виконано з дефіцитом у розмірі 2,35 трильйона рублів. Доходи РФ порівняно з першим півріччям 2022-го скоротилися на 1,64 трильйона рублів (11,7%). Примітно, що доходи від продажу нафти і газу скоротилися майже на 3 трильйони рублів.

Витрачає Росія, судячи зі статистики, теж більше, ніж зазвичай, оскільки витрати збільшилися на 2,2 трильйона рублів. Як зазначено в публікації, доходи виконано на 47,4% від плану (у першій половині 2022-го було 56%), видатки — на 49,3% (у 2022-му за той самий період було 48,2%).

Нагадаємо, за даними Bloomberg від 22 вересня, РФ планує суттєво збільшити військові витрати у 2024 році. Так, Москва хоче витратити на оборону 6% від свого валового внутрішнього продукту. У 2023 році цей показник становив 3,9%, а у 2021 році — 2,7%.

Також Фокус писав, що протягом останніх шести місяців видатки на оборону з держбюджету України склали 1,4 трильйона гривень — це майже вдвічі перевищує обсяг за аналогічний період 2022 року.