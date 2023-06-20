Україна спрямовує понад 50% видатків держбюджету на оборону, — нардеп

За словами голови комітету з питань бюджету Роксолани Підласи, суттєве фінансування виділяється на забезпечення громадського порядку та охорону державного кордону, а також протипожежний захист.

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Впродовж останніх шести місяців витрати на оборону з державного бюджету склали 1,4 трлн гривень — це майже вдвічі перевищує обсяг за аналогічний період 2022 року. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

"У 2023 році більш ніж кожна друга гривня державного бюджету спрямована на оборону. Це 745,4 млрд грн або 52,9% від загальних видатків", — зазначила вона.

Вона розповіла, що до повномасштабного вторгнення найбільше коштів із держбюджету виділялося:

на соціальні виплати;

охорону здоров'я;

підтримку економічної діяльності — для дорожнього господарства та місцевих бюджетів.

"Якщо порівняти з таким же періодом у минулих роках, то обсяг видатків на оборону впродовж поточного року у понад 3 рази перевищив обсяг таких видатків у 2022 і більш ніж у 16 разів — у довоєнному 2021 році. Втім, це не завадило зберегти і навіть збільшити проти довоєнного періоду обсяг видатків державного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення", — додала Роксолана Підласа.

Нардеп також зазначила, що на тлі війни, що триває, суттєве фінансування виділяється на забезпечення громадського порядку та охорону державного кордону, а також протипожежний захист: за даними голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, за п'ять місяців цього року такі витрати зросли в 1,5 і 1 4 рази відповідно проти аналогічного періоду минулого року.

Скільки витрачає Україна на свій захист від РФ

Наприкінці березня 2023 року міністр фінансів Сергій Марченко поділився з журналістами інформацією про військові витрати України. За словами чиновника, щомісяця для захисту від російських окупантів наша країна витрачає близько 130 мільярдів доларів.

При цьому парламент не проти відкоригувати державний бюджет, тому сума видатків на захист держави, ймовірно, збільшиться.

Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік заплановані рекордні для України витрати – 2,6 трлн грн і величезний дефіцит у 20% від ВВП. Де держава шукатиме кошти для його компенсації Фокус аналізував у своєму огляді "Оборона, поліція, пенсії. Куди спрямують гроші держбюджету у 2023 році".