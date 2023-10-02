Що з урожайністю у 2023 році: українцям пояснили, чи чекати дефіциту зерна

Мінагрополітики підрахувало, що наприкінці вересня цього року обсяг майбутнього врожаю зернових і олійних становив 79 мільйонів тонн — це на 7 мільйонів тонн більше, ніж 2022 року.

У Міністерстві аграрної політики України переглянули свій прогноз щодо врожаю зернових та олійних культур у 2023 році. Судячи з оновлених даних, новий урожай перевищить показники 2022 року. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцева.

За його інформацією, коригування прогнозу відбулося на тлі кращої врожайності основних культур. Так, наприкінці вересня міністерство оцінювало обсяг майбутнього врожаю зернових та олійних на рівні 79 мільйона тонн. Це більше на 7 мільйонів тонн, якщо порівнювати з 2022 роком.

Який урожай зібрали в Україні

Як повідомив політик, зернових і зернобобових культур було зібрано 30,5 мільйона тонн, зокрема:

пшениці — 22,2 мільйона тонн;

ячменю — близько 5,9 мільйона тонн;

кукурудзи — 793,2 тисячі тонн;

гороху — 396,8 тисячі тонн;

гречки — 157,8 тисячі тонн;

проса — 139,9 тисячі тонн;

інших зернових та зернобобових культур — 912,5 тисячі тонн.

Тим часом олійних культур у 2023 році було зібрано 11,2 мільйона тонн, серед яких:

соняшник — 5 мільйонів тонн насіння;

ріпак — 4 мільйони тонн насіння;

соя — 2,2 мільйона тонн.

При цьому початкові оцінки врожаю були набагато гіршими. Як зазначив Гетманцев, на самому початку сезону жнив очікувалося, що врожай зернових не перевищить рівень у 64 мільйони тонн. Причина: посівні площі у 2023 році скоротилися.

"Понад 11 тисяч українських агропідприємств 2023 року отримали 56,2 мільярда гривень кредитів на розвиток і ведення сільськогосподарської діяльності, зокрема 8,6 тисячі підприємств скористалися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", коштом якої профінансовано потреби аграріїв на 33,3 мільярда гривні", — розповів Данило Гетманцев.

Зазначимо, що перший мільйон тонн урожаю зерна 2023 року в Україні було зібрано ще на початку липня. Середня врожайність пшениці з гектара тоді була на рівні 33,5 центнера.

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