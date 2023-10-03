"Вжили антикорупційних заходів": у Держдепі прокоментували ситуацію з фінансовою допомогою Україні

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, боротьба з корупцією в Україні важлива для західних партнерів. Її вважають необхідною, щоб надалі передавати фінансову підтримку.

Західні союзники України не тільки надають підтримку в контексті конфлікту з Росією, а й також ретельно спостерігають за подіями всередині країни. Особливо їх цікавить посилена боротьба з корупцією в Україні. Про це повідомив речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу.

Для США корупція в Україні розглядається як реальна загроза. Проте у Вашингтоні відзначають, що Київ вживає рішучих кроків для боротьби з цією проблемою. Союзники очікують, що українська влада продовжуватиме посилені зусилля в напрямку викорінення корупції в майбутньому.

"Ми дуже чітко і прямо говорили з нашими українськими колегами з приводу цього питання... Ми бачили, як Україна вживає агресивні дії, і це включає агресивні дії для подолання корупції, зроблені за останні кілька тижнів", — зазначив він.

Міллер також підтвердив інформацію, яку поширюють ЗМІ. У цих повідомленнях зазначається, що західні партнери вважають боротьбу з корупцією в Україні ключовою. Це визнається як необхідна умова для продовження отримання підтримки в майбутньому.

"Я часто бачу, як це зображують як щось, що Україна має зробити, щоб заручитися підтримкою західних союзників і врешті-решт реалізувати свої європейські прагнення стати членом ЄС. І це, безумовно, правда", — констатував він.

За його словами, члени Конгресу висловили прагнення до того, щоб наша держава вжила антикорупційних заходів. Спікер підкреслив, що важливо, щоб Україна продемонструвала, що ці заходи реально втілюються в життя.

Він також підкреслив, що і члени Європейського Союзу висловили бажання побачити, як Україна демонструє свої антикорупційні зусилля. Він підкреслив, що це "важливо для здатності України побудувати стійку довгострокову економіку, здатну підтримувати ті зусилля, які ми очікуємо побачити".

Міллер підкреслив, що Україна завжди буде сусідом Росії, і тому країні необхідно мати економіку, здатну забезпечувати підтримку апарату безпеки, щоб стримувати можливі агресивні дії з боку Кремля в майбутньому.

Нагадаємо, 5 вересня президент Гітанас Науседа наголосив на негативній ролі корупційних скандалів в ухваленні рішень щодо постачання зброї для України. За його словами, подібні інциденти завдають значної репутаційної шкоди країні.

Раніше, 21 червня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Україна досягла певних успіхів у реформах для вступу до Європейського союзу, однак необхідні подальші кроки, щоб "30 рокам кумівства і, треба прямо сказати, корупції, було покладено край".