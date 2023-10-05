Час додому: у Швейцарії обіцяють платити біженцям до 4 тисяч євро за від'їзд на Батьківщину

Хоча зараз складно спрогнозувати, коли в Україні закінчиться війна, влада Швейцарії вважає, що українські біженці почнуть повертатися додому у 2024 або 2025 році.

Рада Євросоюзу тільки 20 вересня вирішила продовжити тимчасовий захист для українських біженців із 4 березня 2024 року до 4 березня 2025-го, але у Швейцарії вже розробили стратегію щодо повернення українських біженців додому. Так, на виїзд у наших громадян буде від шести до дев'яти місяців після того, як у Євросоюзі скасують статус тимчасового захисту для громадян з України. Про це повідомляють на сайті Swissinfo.ch.

Зазначається, що швейцарські урядовці розраховують, що статус "S" (статус тимчасового захисту) для українців буде скасовано у 2024 або 2025 році. Тоді Швейцарію, за попередніми підрахунками, добровільно покинуть близько 70 тисяч осіб.

Ще 14 тисяч українців залишаться у Швейцарії навіть після скасування статусу "S". При цьому влада країни очікує, що кількість українських біженців змінюватиметься залежно від тривалості війни.

"Оскільки після п'яти років безперервного перебування в країні біженці мають право отримати швейцарський дозвіл на проживання категорії "B", влада вважає, що потрібно буде зробити все можливе для ефективного заохочення добровільного від'їзду українців на Батьківщину", — йдеться у повідомленні.

Так, українцям хочуть надати від шести до дев'яти місяців для того, щоб підготуватися до від'їзду. Зазначається, що повернення додому буде добровільним. Також влада обіцяє не наполягати на швидкому виїзді людей, які потребують особливої підтримки — це близько тисячі дітей без супроводу дорослих та 1,6 тисячі українців від 75 років і з проблемами здоров'я.

Також планується, що Швейцарія перед від'їздом надаватиме українським біженцям початкову фінансову допомогу. Розміри виплат коливатимуться від 1 тисячі до 4 тисяч швейцарських франків (1 037 і 4 150 євро) на людину залежно від того, коли українці вирішать повернутися на Батьківщину.

Чому для українців важливий тимчасовий захист у Європі

Завдяки механізмам тимчасового захисту знижується навантаження на системи надання притулку в окремих країнах-членах ЄС. Також керівництву цих країн легше забезпечувати переміщеним особам права на всій території Євросоюзу. Так, біженці з тимчасовим захистом користуються такими правами:

посвідкою на проживання;

доступом до ринку праці та житлом;

медичною допомогою;

соціальною допомогою;

доступом до освіти для дітей.

Нагадаємо, у Міграційній службі України попередили уряди інших держав не інтегрувати українських біженців, оскільки після цього вони можуть не захотіти повертатися на Батьківщину.

Зазначимо також, що в країнах Європи станом на 26 вересня 2023 року проживало близько 5,8 млн біженців, які виїхали з України через війну. Загалом у світі орієнтовно 6,2 млн українських біженців. Найбільша кількість таких громадян перебуває в Німеччині, Польщі, США та Канаді.