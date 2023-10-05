"Не треба боятися": Зеленський припустив запровадження санкцій проти ядерної галузі РФ (відео)

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нові економічні важелі впливу проти РФ розгортаються дещо повільніше, але їх реально застосувати у новому санкційному пакеті.

12-й пакет санкцій рухається повільніше, а гучні питання на кшталт обмежень щодо ядерної галузі Росії та керівництва "Газпрому" тільки обговорюються. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти.

Він пояснив, що нові економічні важелі впливу проти РФ розгортаються дещо повільніше. Європейські лідери обговорюють різні виклики, а сам процес запуску механізму випливу наразі не запустили в дію.

"Не треба боятися. Щоденна робота дасть результат", – заявив керівник держави.

Зеленський також припустив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини. Він розповів, що Канцлер Олаф Шольц та німецький уряд працюють над реалізацією ініціативи. Систему можуть надати на цей зимовий період.

Зеленський вважає, що це єдина система, яка може протистояти загрозам із повітря. На його думку, ЗРК Patriot здатен збивати будь-які ракети російського виробництва.

"Протистоїть масовим вбивствам", – повідомив Зеленський.

12-й пакет санкцій проти РФ: що може увійти

Країни Євросоюзу планують розпочати обговорення 12-го пакета антиросійських санкцій у жовтні. Передбачають, що вони включатимуть очікувану заборону торгівлі російськими алмазами й дозвіл на використання прибутку від заморожених активів центробанку РФ. Аналітики припускають, що нарешті ЄС заборонить закупівлю російських алмазів, як передбачають зробити і країни G7, котрі активно просуваються у цьому напрямі. Додаткові санкції проти РФ пропонують ввести Польща і країни Балтії. Вони стосуватимуться російського скрапленого природного газу та ІТ-послуг.

Нагадаємо, у вересні в РФ підрахували, як змінюється бюджет в умовах війни та санкцій. Держборг Росії за першу половину 2023 року збільшився на 2,2 трильйона рублів.