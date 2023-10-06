Заробляють більше: в НБУ підрахували, як і чому змінюються доходи українців

У Нацбанку оцінили, як змінюються доходи населення на тлі поліпшення економічної активності в Україні.

Економічна активність в Україні відновлюється, що позначається на зростанні попиту на робочу силу. На тлі цього покращується зайнятість і доходи домогосподарств. Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України (НБУ) за жовтень 2023 року.

Так, в огляді зазначається, що доходи населення зростають, хоч і стримано. Вони підтримуються соціальними виплатами та виплатами військовослужбовцям, а також відновленням економічної активності. Тому поступово відновлюється зростання зарплат у приватному секторі.

Як змінюються доходи українців у 2023 році Фото: НБУ

"Утім, фінансовий стан домогосподарств і досі складний: згідно з вересневим опитуванням "Рейтингу", більш ніж половина (60%) опитаних вважали, що їхнє економічне становище погіршилося за останній рік, лише 4% заявили про поліпшення", — ідеться в документі.

Тим часом кількість вакансій на ринку праці, за даними НБУ, продовжує збільшуватися. На це впливає як сезонність, так і відновлення економіки. При цьому в Нацбанку помітили зниження кількості резюме. На це впливають такі причини:

зайнятість населення поступово відновлюється (за оцінкою опитування "Рейтинг", серед людей, які мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка непрацюючих знизилася до 25%);

міграція та мобілізація, які обмежили пропозицію робочої сили.

Кількість вакансій на ринку праці збільшується, але кількість резюме знижується Фото: НБУ

Зазначимо, що згідно з даними Соціологічного моніторингу "Українське суспільство", який провів Київський міжнародний інститут соціології на замовлення Інституту соціології НАН України, для комфортного життя, як вважають українці, потрібно заробляти 12 750 гривень. Саме такої суми, на думку наших співвітчизників, вистачить одній людині на місяць.

Нагадаємо, голова правління Ліги банків України Олена Коробкова заявила, що рівень реальних зарплат повернувся до показника початку 2022 року. За її словами, рівень оплати праці поступово зростає на тлі уповільнення інфляції, що позитивно впливає на доходи населення. Також Фокус розповідав, що більшість українських роботодавців готові підвищувати зарплати своїм співробітникам у 2024 році.