Поки в Кремлі говорили про успіхи економіки: рубль досяг нового мінімуму, — росЗМІ

За словами журналістів, серпневий пік у 101,75 руб./$ є тією позначкою, досягнувши якої, долар може швидко зрости в ціні ще на кілька рублів. Влада зупинити девальвацію не може.

Курс долара в Росії досяг чергового максимуму 6 жовтня. Так, на Московській біржі курс підіймався сьогодні до 101,5 рубля за 1 долар. Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами журналістів, зараз долар торгується в РФ трохи вище 100 рублів за одиницю.

"Рубль здає позиції поступово. У вівторок долар перевищив 100 руб. буквально на кілька хвилин, у четвер зміг закінчити торги вище цієї позначки, сьогодні наближався до серпневого піку 101,75 руб./$", — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що серпневий пік є тією позначкою, досягнувши якої, долар може швидко зрости в ціні ще на кілька рублів. У Кремлі, попри розмови про зростання економіки, не в змозі зупинити девальвацію.

Як заявив помічник президента РФ Володимира Путіна Максим Орєшкін сказав, що рубль підросте "рано чи пізно".

Видання пише, що російським чиновникам залишається удавати, що нічого не відбувається.

Нагадаємо, що 3 жовтня в Кремлі закликали росіян не звертати уваги на падіння рубля. У вівторок на торгах знову рубль подолав позначку в 100 за долар, але російська влада звернулася до громадян із проханням не турбуватися про знецінення національної валюти.

"Ні, приводу для занепокоєння, як і раніше, немає", — заявив Дмитро Пєсков.

Також у вересні ЗМІ повідомляли, що за обвал курсу розплачуватимуться російські експортери. Експортерам доведеться платити мита при падінні курсу російської валюти. Що більше обвалиться рубль, то вищою буде податкова ставка.