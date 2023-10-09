Наживаються навіть під час війни: як шахраї обманюють українців, — опитування

За інформацією НБУ, зловмисникам вдалося адаптувати свої схеми під актуальну ситуацію в країні. Тепер вони обманюють громадян, прикидаючись банками або обіцяючи різну фінансову допомогу в біді.

Шахраї з початку повномасштабної війни ошукали 11% українців. Найчастіше вони обманюють громадян, коли ті продають або купують товари в інтернеті. Про це свідчать дані опитування, яке Національний банк України (НБУ) провів спільно з Опендатабот.

Зазначається, що опитування пройшли майже 113 тисяч громадян. У підсумку виявилося, що кожен дев'ятий опитаний (11%) ставав жертвою шахраїв від початку повномасштабного вторгнення.

"Злочинці адаптували шахрайські схеми під теперішній час і ошукували людей, прикидаючись банками або обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних і благодійних організацій", — ідеться в повідомленні.

Також під час опитування з'ясувалося, що найчастіше жертвами злочинців стають:

молодь віком 18-24 роки (14% опитаних);

люди, старші за 65 років (11,5%).

У близько третини опитаних шахраям вдалося виманити майже 500 гривень, ще чверть віддавала зловмисникам по 5 тисяч гривень.

Більшість шахрайських випадків траплялися під час купівлі або продажу товарів онлайн — 52,7%. Друге за популярністю місце посідає такий вид шахрайства, як фішингові посилання — 18,6%.

Далі в списку найпоширеніших схем, якими користуються зловмисники, — злом акаунтів у соцмережах (12%) і виманювання інформації телефоном (10,2%).

"Більшість випадків, коли громадяни втрачають свої гроші, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу в інтернет-банкінг", — додав директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Нагадаємо, 8 жовтня Фокус розповідав про нову схему, яку придумали шахраї для виманювання грошей в українських біженців. Так, за словами українського журналіста Максима Багінського, жертвою шахраїв уже стала багатодітна українка, яка зараз проживає на території Канади.

До слова, 7 жовтня відділ комунікації ГУ Нацполіції в Сумській області повідомляв про "ворожку" та "цілительку", якій за допомогою обману вдалося відібрати в жінки майже два мільйони гривень.