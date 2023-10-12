В ООН збільшили суму виплат для українців: хто і скільки може отримати

Допомога для постраждалих від війни зросла починаючи з початку жовтня, водночас не всі громадяни можуть претендувати на неї. Деякі з них продовжать отримувати колишню суму.

В ООН із жовтня збільшили суму допомоги для українців, які зіткнулися з російською агресією. Телеканал "Ми — Україна" розібрався, хто і скільки може тепер отримувати.

Зазначається, що багатоцільова допомога від ООН українцям залежить від узгодженого гуманітарного мінімального споживчого кошика. Раніше ця сума була на рівні 2200 гривень на місяць, проте з початку жовтня її було збільшено до 3 600 гривень.

Наразі в Україні діє 2 програми, які передбачають виділення допомоги: Міжнародна організація з міграції (МОМ) та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Саме в них встановлено новий рівень виплат.

Допомога від ООН за програмою УВКБ: подробиці

Нову суму зможуть отримати тільки ті, хто зареєструвався після 1 жовтня. Усі інші отримуватимуть раніше домовлену суму — 2200 гривень. Тобто після того, як розмір допомоги зріс, за раніше поданими заявками її переглядати не будуть.

Допомога від ООН за програмою УВКБ: хто може розраховувати

У цій програмі є критерії відповідальності та вразливості. Сім'я або громадянин мають відповідати хоча б одному з них.

Критерії відповідальності. Допомога передбачена:

для тих, у кого є статус ВПО, отриманий після 24 лютого 2022 року;

для тих, хто постраждав через бойові дії в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

для тих, хто повернувся в місце постійного проживання з іншої області або іншої країни після вимушеного переміщення через війну.

Критерії вразливості. Допомога передбачена:

для тих, хто має лише одного з батьків (матір або батько) з принаймні однією дитиною віком до 18 років. Також виділяється допомога якщо у складі сім'ї є особи віком 55 років і більше;

у разі, якщо сім'ю очолює самотній громадянин віком від 55 років або якщо сім'ю очолює самотня особа 55 років і старше з дитиною або дітьми віком до 18 років;

для тих, хто має у складі сім'ї одну або більше осіб з особливими потребами, серед яких інвалідність або хронічні захворювання.

При цьому, дохід сім'ї не повинен перевищувати 5 400 гривень на місяць на одну особу. Крім того, допомога за програмою УВКБ має бути першою, на яку особи реєструються.

Тобто, якщо раніше вже оформлялася така допомога або використовувалася інша програма, тоді повторної допомоги можна не чекати.

"Однак треба розрізняти разову багатоцільову допомогу різних структур ООН і державну допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Державна виплата ВПО надається на інших підставах, в інших розмірах, в інший спосіб і з бюджету. Її організації ООН можуть враховувати, коли визначають дохід сім'ї на людину на місяць", — ідеться в повідомленні.

Кількість членів сім'ї, на яких можна оформити тримісячну виплату УВКБ ООН, обмежена. Її можна оформити на таких громадян:

главу сім'ї;

чоловіка або дружину глави сім'ї;

дитину або дітей віком до 23 років;

батьків.

Бабусі й дідусі сім'ї оформляються разом лише в тому разі, якщо вони перебувають на утриманні сім'ї. Інакше їм доведеться реєструватися окремо.

Допомога від ООН за програмою УВКБ: які документи потрібні

Для оформлення виплат необхідно зібрати базовий набір документів для кожного з членів сім'ї:

податкові номери;

паспорт або інші документи, які засвідчують особу;

банківська картка для виплат у будь-якому українському банку. Термін її дії має бути розрахований на кілька місяців, адже допомога приходить не одразу. також можливо використовувати переказ через Western Union.

Залежно від критеріїв, за якими оформляється допомога, можуть знадобитися додатково такі документи:

довідка ВПО;

свідоцтва про народження дітей;

посвідчення особи з інвалідністю або медична довідка про хронічні захворювання;

документ про опіку над дитиною.

Раніше Фокус пояснював, хто з українців може отримати додаткові виплати від 5 до 30 тисяч гривень.