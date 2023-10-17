Завжди з готівкою: українці "ховають" у кишенях понад $100 мільярдів

У Національному банку підрахували, скільки готівкової іноземної валюти тримають українці на руках, а не в банках.

Жителі України станом на вересень 2023 року поза банками тримали суму в близько 116 мільярдів доларів. Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook член ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин.

"Домашні господарства і бізнес основну частину своїх фінансових активів тримають в іноземній валюті", — написав він.

За його інформацією, фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти, валютних банківських депозитів та ОВДП в іноземній валюті становили 136 мільярдів доларів.

За словами Данилишина, під час повномасштабної війни частка валютних активів у загальних фінансових активах бізнесу і населення зросла на 4 відсоткові пункти (з 65% станом на 1 січня 2022 року до 69% станом на 1 вересня 2023 року).

"Понад 85% валютних активів — це готівкова іноземна валюта (116 млрд доларів)", — розповів Данилишин.

Він також зазначив, що гривневі фінансові активи в структурі фінансових активів населення і бізнесу становлять 31%. Серед них на:

готівкову гривню припадає 31%;

на строкові вклади населення — 11%;

на строкові вклади бізнесу — 11%;

на поточні рахунки 42%.

Яка банкнота найпопулярніша в Україні

За даними Національного банку, українці 2023 року найчастіше розплачувалися банкнотою номіналом у 500 гривень і монетою номіналом у 10 копійок. Водночас у НБУ зазначають, що дедалі рідше в обігу зустрічаються банкноти номіналами 50 гривень і 10 гривень, оскільки ці купюри поступово виводять з обігу, а замість них з'являються відповідні монети.

Загалом же станом на 1 жовтня 2023 року для готівкових операцій громадяни країни використовували 727,9 мільярда гривень.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно пояснював, як шахраям вдається красти гроші українців з банківських карт і чи можна запобігти втратам. Також нагадаємо, що шахраї з початку повномасштабної війни обдурили 11% українців