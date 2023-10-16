У Нацбанку назвали топ купюр, які популярні серед українців

У Національному банку повідомляють, що за дев'ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Українці станом на 1 жовтня 2023 року для проведення готівкових фінансових операцій використовували 727,9 мільярда гривень. У самій сумі налічується 2,7 мільярда банкнот і 14,4 мільярда монет. Про це 16 жовтня повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

За даними Нацбанку, найбільше в обігу банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот) і монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості).

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Судячи зі статистики регулятора, досить мало в готівковому обігу банкнот номіналами 50 гривень — лише 4,5% від загальної кількості банкнот в обігу та 10 гривень. Зазначається, що ці купюри поступово виводять з обігу, а замість них НБУ вводить відповідні монети. При цьому, як розповіли в Нацбанку, на руках в одного жителя країни може бути 65 банкнот і 175 платіжних розмінних та обігових монет.

Що стосується обсягу готівки в обігу, то їхня сума з початку 2023 року зросла на 11,8 мільярда гривень. Так, для населення є:

2,7 мільярда банкнот на загальну суму в 721,3 мільярда гривень;

14,4 мільярда монет (крім пам'ятних та інвестиційних) на суму 6,4 мільярда гривень.

При цьому наголошується, що за підсумками 9 місяців цього року українці стали менше користуватися готівкою порівняно з аналогічним періодом 2022-го.

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"Водночас динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, незважаючи на номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки в структурі грошової маси", — наголосили в Нацбанку.

До слова, у 2023 році гривні виповнилося 27 років. Тому Фокус дізнався, що відбувалося з курсом гривні протягом цих років, чи має національна валюта шанс зміцнитися, або ж її курс уже 2024 року переступить позначку в 40 гривень за долар. Також Фокус розповідав про п'ятірку найкрасивіших банкнот на планеті, які більше схожі на витвори мистецтва.

Також зазначимо, що з 2 жовтня в Україні діє гнучкий обмінний курс. У рамках керованої гнучкості курсу НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.