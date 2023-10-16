В Нацбанке назвали топ купюр, которые популярны среди украинцев

В Национальном банке сообщают, что за девять месяцев 2023 года спрос на наличные деньги несколько снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Украинцы по состоянию на 1 октября 2023 года для проведения наличных финансовых операций использовали 727,9 миллиарда гривен. В саммой сумме насчитывается 2,7 миллиарда банкнот и 14,4 миллиарда монет. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, больше всего в обращении банкнот номиналом 500 гривен (27,9% от общего количества банкнот) и монет номиналом 10 копеек (28,2% от общего количества).

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Судя по статистике регулятора, довольно мало в наличном обороте банкнот номиналами 50 гривен — всего 4,5% от общего количества банкнот в обращении и 10 гривен. Отмечается, что эти купюры постепенно выводят из оборота, а вместо них НБУ вводит соответствующие монеты. При этом, как рассказали в Нацбанке, на руках у одного жителя страны может быть 65 банкнот и 175 платежных разменных и оборотных монет.

Что касается объема наличных денег в обращении, то их сумма с начала 2023 года выросла на 11,8 миллиарда гривен. Так, для населения есть:

2,7 миллиарда банкнот на общую сумму в 721,3 миллиарда гривен;

14,4 миллиарда монет (кроме памятных и инвестиционных) на сумму 6,4 миллиарда гривен.

При этом отмечается, что по итогам 9 месяцев этого года украинцы стали меньше пользоваться наличными деньгами по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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"В то же время динамика наличных денег отражает традиционные сезонные тренды и, несмотря на номинальный рост ее объемов, сохраняется медленная, но устойчивая тенденция к уменьшению доли наличных денег в структуре денежной массы", — подчеркнули в Нацбанке.

К слову, в 2023 году гривне исполнилось 27 лет. По этому Фокус узнал, что происходило с курсом гривны в течение этих лет, есть у национальной валюты шанс укрепиться или же ее курс уже в 2024 году перешагнет отметку в 40 гривен за доллар. Также Фокус рассказывал о пятерке самых красивых банкнот на планете, которые больше похожи на произведения искусства.

Также отметим, что со 2 октября в Украине действует гибкий обменный курс. В рамках управляемой гибкости курса НБУ будет и дальше контролировать ситуацию на валютном рынке, соответственно останется ключевым игроком.