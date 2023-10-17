512 "за": в ЄП переважною більшістю погодили створення Українського фонду миру на 50 млрд євро

За інформацією Європарламенту, новий механізм забезпечення фінансової допомоги Україні мають ухвалити якомога швидше через закінчення терміну дії чинної процедури надання коштів.

Європейський парламент (ЄП) у вівторок, 17 жовтня, підтримав пропозиції комісій щодо створення Українського фонду миру у першому читанні. Про це повідомляється у прессрелізі ЄП на офіційному сайті.

На пленарному засіданні, яке відбулося у Страсбурзі, це рішення було ухвалено переважною більшістю — за цю ініціативу віддали голоси 512 євродепутатів, 45 виступили "проти", а 63 утрималися.

При цьому, як зазначається у повідомленні, депутати ЄП проголосували саме за вдосконалену пропозицію щодо виділення 50 мільярдів євро на відновлення, реконструкцію та модернізацію України у період 2024-2027 років.

"Депутати Європарламенту закликають посилити демократичну підзвітність у рамках механізму та закликають Україну зберегти багатопартійний характер свого демократичного державного устрою та узгодити вимоги членства в ЄС", — йдеться у релізі.

Український фонд миру — що відомо

Єврокомісія 20 червня цьогоріч запропонувала створити для України спеціальний механізм, за допомогою якого Україні будуть надані гранти та позики на суму до 50 мільярдів євро на період до 2027 року.

Цей механізм має замінити наявну поточну підтримку Україні з боку Євросоюзу, яка діяла через Інструмент сусідства, розвитку та міжнародного співробітництва — ​​Глобальна Європа (NDICI) та Програму макроекономічної фінансової допомоги (MFA+). Термін дії згаданого механізму закінчується наприкінці 2023 року.

Крім того, Україна також отримає кошти через Інструмент передвступної допомоги (IPA).

При цьому євродепутати наполягають на якнайшвидшому затвердженні нового механізму надання допомоги Україні в рамках перегляду бюджету. Причина такої наполегливості полягає в тому, що жодної допомоги країні після 2023 року поки що не передбачено.

"Механізм для України є частиною перегляду довгострокового бюджету Євросоюзу, який необхідно скоригувати, оскільки він уже значно виснажений через численні кризи, з якими ЄС зіштовхнувся з 2021 року", — зазначено у релізі ЄП.

Щоб отримати фінансування розміром 50 мільярдів євро, Україна має представити план відновлення, який повинен містити напрями інвестування, механізм впровадження реформ, що пов’язані з інтеграцією України в ЄС.

Нагадаємо, Фокус писав, що 12 вересня стало відомо: Європарламент ухвалив закон, який стимулює оборонні закупівлі для України та Молдови. Депутати ЄП проголосували за зміцнення оборонної промисловості Євросоюзу шляхом здійснення спільних закупівель. Цей фінансово-правовий інструмент дасть змогу розширити підтримку України та Молдови.

Крім того, Фокус повідомляв, що у липні депутати Європарламенту опублікували нові вимоги до Міжнародного кримінального суду. Парламентарі закликали судову інстанцію притягнути до відповідальності Олександра Лукашенка за його пособництво режиму Путіна в агресивній війні РФ проти України.