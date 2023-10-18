Коньяк та шампанське в Україні більше не вироблятимуть: експерти назвали причини

Депутати ВРУ ухвалили за основу проєкт закону про виноград та продукти виноградарства, що націлений привести у відповідність норми галузевого законодавства з міжнародними вимогами. Разом з тим документ унеможливлює використання українськими виробниками у назві продукту слів "коньяк" чи "шампанське".

З метою імплементації Регламентів та Постанови ЄС щодо ведення виноградарства та виноробства, уряд підготував ініціативу №9139 про виноград та продукти виноградарства. Документ чекає на друге читання. Про це пише Фокус у новій статті "Неякісні вина зникнуть з полиць. Що планують змінити для виноробів України".

"9 серпня проект закону №9139 про виноград та продукти виноградарства було прийнято за основу. Його метою є приведення норм вітчизняного законодавства про виноградарство у відповідність до вимог ЄС. А тому вводяться нові терміни та визначення, створюється класифікація сортів винограду та визначаються вимоги до виробництва ароматизованих винних продуктів, — розповідає Фокусу Андрій Шабельніков, керуючий партнер АО "EvrikaLaw". — Встановлюються стандарти для перевірок виноробного виробництва та визначаються установи, їх повноваження та зона відповідальності за порушення законодавчих вимог. Проєкт також передбачає створення єдиної бази виробників винограду та виноробної продукції, а також власників виноградних ділянок та створює сприятливі умови для розвитку малих виробництв виноробної продукції в Україні".

На перехідний період вітчизняним виробникам дозволили використовувати назви "коньяк України" та "шампанське України"

Зокрема, проєктом закону пропонується привести терміни та визначення, класифікацію сортів винограду та вимоги до виробництва продуктів виноградарства та виноробства у відповідність до вимог, прийнятих в країнах ЄС; визначити механізм захисту на території України географічних зазначень та ін.

Так, законопроєкт унеможливлює використання українськими виробниками у назві продукту слів "коньяк" чи "шампанське", на чому давно наполягали в ЄС. "В Україні в 2005 році прийнятий закон "Про виноград та виноградне вино", який набрав чинності з 1 січня 2006 року, — розповів Фокусу Володимир Зубар, керуючий партнер юридичної фірми "Юрлайн". — Це був досить прогресивний крок, коли Україна заявила про себе як виноробна держава і врегулювала питання виробництва виноробної продукції на законодавчому рівні. В цьому законі, як компромісний варіант, було врегульовано питання використання таких назв, як "коньяк" та "шампанське". На перехідний період українські виробники могли використовувати в назві цих продуктів термін "коньяк України" та "шампанське України". Це питання було камнем спотикання на шляху до асоціації України з ЄС, але розроблений проєкт Закону України "Про виноград та продукти виноградарства" забороняє використання українськими виробниками у назві продукту слів "коньяк" чи "шампанське".

Законопроєкт №9139 передбачає створення єдиної бази виробників винограду та виноробної продукції, що допоможе посилити контроль за галуззю

Загалом євроінтеграційний законопроєкт націлений на покращення системи контролю за якістю продукції виноробних підприємств. "Наші виробники мають інтегруватися під ці нові реалії, — каже Фокусу голова ГС "Укрсадвинпром" Володимир Печко. — З ряду питань є терміни для адаптації — треба підготуватися — наприклад, докупити обладнання… Сьогодні є державна підтримка для виноробного сектору і дотації на садівництво виноградників і на переробку винограду".

Закон про географічні зазначення зобов'язав виробників коньяків та бренді повністю перейти на дубову тару Фото: pexels.com

А от виробникам інших видів спиртних напоїв сподіватися на державну підтримку не довелося. "Коли приймався закон про географічні зазначення, у ньому були норми, які сильно негативно впливали, наприклад, на виробництво коньяку і бренді в Україні. Держава прийняла такий закон, в якому ми маємо за декілька років наш ємнісний парк, в якому витримуємо коньяки і бренді, повністю перевести на дубову тару. Якщо ми історично витримували бренді і коньяки в емальованій тарі в контакті з дубом, то зараз ми маємо інтегруватися в те, що повністю треба змінювати ємнісний парк. Рішення цієї ситуації немає, за які гроші закупити дубові діжки. Деяким підприємствам треба інвестувати мільйони доларів. На жаль, цим підприємствам держава не допомагає ніяк", — зазначив Печко.

Нагадаємо, рівень споживчої інфляції в річному вимірі в Україні минулого вересня становив 7,1%, що істотно нижче липневого прогнозу Національного банку України. За даними Держстату, у вересні ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 11,6% порівняно з вереснем 2022-го.

Також Фокус писав, що набрала чинності Постанова Кабміну з офіційним списком предметів, які заборонено надсилати поштою. Серед них — алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.