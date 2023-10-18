Українці можуть втратити субсидію на опалювальний сезон: хто в зоні ризику (відео)

Українці у разі заборгованості, яка виникла протягом 3 місяців та перевищує 680 гривень, можуть залишитися без державних пільг.

Субсидія надається українцям, яким важко сплачувати самостійно комунальні послуги через різні життєві обставини. Деякі українці в 2023 році можуть втратити житлову субсидію. Це може статися у випадку, якщо виникла заборгованость у понад 680 гривень протягом 3 місяців. Про це розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко в ефірі "Суспільного".

"Якщо заборгованість виникла протягом трьох місяців, перевищує 680 грн і не є погашеною", – зазначила Охрименко.

Пенсійний фонд у таких випадках не призначає субсидію до того моменту, поки людина не укладе договір про реструктуризацію, або не погасить заборгованість.

Як подати заяву на призначення субсидій

Документи на призначення житлових субсидій та пільг подаються до органів Пенсійного фонду України (ПФУ):

особисто;

поштою;

через вебпортал ПФУ;

через мобільний або додаток електронних послуг ПФУ.

Для більшості громадян допомогу буде продовжено автоматично за умови, що не було змін у майновому становищі та складі домогосподарства.

Дізнатися про право на житлову субсидію українці зможуть онлайн. Цю інформацію згенерують автоматично на порталі Дія та в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Раніше Фокус писав, що в Україні посилять перевірки одержувачів субсидій. Державні інстанції проводитимуть три етапи перевірки виплат субсидії в Україні. У разі виявлення порушення допомога припиняється, а переплату змусять повернути державі.