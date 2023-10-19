Огірки додали в ціні: чому українці змушені переплачувати за популярний овоч

Овочі в Україні починають дорожчати з приходом холодів. Так, зараз українці змушені більше платити за огірки, притому що попит на цей овоч залишається на стабільно високому рівні.

В Україні почалося стрімке подорожчання тепличних огірків. Так, 19 жовтня комбінати продають їх по 60-70 гривень за кілограм — це на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Така ситуація може спровокувати подорожчання овочів і в супермаркетах країни, повідомляє видання EastFruit.

У публікації сказано, що для подорожчання є відразу кілька факторів. Наприклад, пропозиція на цей овоч на ринку знижується, хоча попит залишається стабільно високим.

"Пропозиція огірків на ринку скоротилася до мінімуму через завершення поточного обороту багатьма стаціонарними комбінатами. Водночас попит на огірки залишався на досить високому рівні", — йдеться в повідомленні.

При цьому тепличні комбінати, навпаки — знизили пропозицію огірка на тлі погіршення погодних умов. Ще одна причина, через яку українці переплачують за огірки — на ринку відсутня конкуренція. Наприклад, майже немає турецької продукції.

Через подорожчання можуть постраждати і виробники

Як кажуть аналітики, зростання цін на тепличні огірки в майбутньому може нашкодити самим виробникам. Адже рано чи пізно активність покупців може різко знизитися, що позначиться на продажах продукції.

"Галузеві експерти не виключають, що подальше подорожчання в цьому сегменті може вкрай негативно позначитися на темпах збуту тепличного огірка", — констатують автори матеріалу.

М'ясо і молочка теж дорожчають

Найменше за рік — з вересня минулого по вересень цього року — подорожчала курятина (на 2,9-13,7%), а найбільше — свинина і сало (на 14,2-44,1%). Також у перший місяць осені подорожчала молочка. Про це писав Фокус у своєму недавньому матеріалі: "Без м'яса, але з гречкою. Чому в Україні зростають ціни і чи є шанс на зниження вартості продуктів".

"На молоко ціни в середньому зросли на 2,3%, масло вершкове 73% збільшилося в ціні на 4%. На сьогодні ціни в середньому такі: молоко — 39,9 грн/0,9 л, сметана — 45,90-38,95/350 г, масло вершкове — 69,24 грн/200 г", — розповів Фокусу аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

Основні види м'яса почали дорожчати на тлі скорочення поголів'я худоби через бойові дії та за рахунок окупації значних територій. Водночас зросли витрати на логістику та паливо, а також подорожчали корми та електроенергія.

Молочка теж традиційно дорожчає з наближенням холодів. Якщо у вересні закупівельні ціни стали більшими на 4,5-5%, то в жовтні-листопаді вони підростуть ще на 10-15%.

Нагадаємо, в Україні за підсумками 2023 року очікується рекордний урожай гречки. Це має вплинути і на ціни: популярна серед українців гречка має подешевшати. Також Фокус пояснював, чого очікувати від цін на цукор найближчим часом.