У Європі дорожчає газ через війну в Ізраїлі, – Bloomberg

За даними іноземного видання, зараз ціни приблизно на 35% вищі, ніж до нападу 7 жовтня на Ізраїль з боку ХАМАС. Зростає побоювання, що США можуть бути втягнуті в більш широку війну на Близькому Сході.

На тлі побоювань, що війна між Ізраїлем та ХАМАС розшириться й вплине на глобальні потоки палива напередодні зими, відновили зростання європейські ціни на природній газ. Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах у п’ятницю, 20 жовтня, зросли на 1,5% до 51 євро за мегават-годину (близько 570 доларів за тисячу кубометрів).

Ціни приблизно на 35% вищі, ніж до нападу 7 жовтня на Ізраїль з боку ХАМАС, який США та Європейський Союз визнали терористичною організацією.

Окрім того, зазначають, що зростає побоювання, що США можуть бути втягнуті в більш широку регіональну війну на Близькому Сході. Пентагон заявив, що Сполучені Штати спостерігають посилення атак безпілотників в Іраку та Сирії, тоді як американський есмінець перехопив крилаті ракети, випущені бойовиками-хуситами в Ємені.

Також до американського народу звернувся президент Джо Байден. Він попросив підтримати фінансування Ізраїлю, а також військові зусилля України.

Закриття великого родовища Єгипту: деталі

За словами видання, війна в Ізраїлі вже призвела до закриття великого родовища Єгипту, що порушує питання щодо експорту зрідженого природного газу з цієї північноафриканської країни. Частка Єгипту в постачанні газу до Європи незначна, але ширший конфлікт та потенційне втручання Ірану можуть також збільшити ризики для безпеки катарських судів ЗПГ, що проходять через Ормузьку протоку.

Відомо, що цього тижня компанія Energy Aspects Ltd заявила, що найбільший ризик для європейського та глобального балансу пов'язаний з потенційною ескалацією конфлікту між ХАМАСом та Ізраїлем із залученням Ірану та виникненням напруженості щодо використання Ормузької протоки.

Аналітичний центр Брейгеля вважає, що подібне втручання може також підвищити ризики безпеки міжнародних газопроводів у регіоні.

"Конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, що триває, палестинським угрупуванням бойовиків, становить серйозну загрозу регіональному ринку природного газу і може мати побічні наслідки для поставок зрідженого природного газу в Європу в міру наближення зими", — йдеться в повідомленні Rystad Energy.

Нагадаємо, 1 жовтня Deutsche Welle повідомляє, що Нідерланди припиняють видобуток газу на найбільшому родовищі, розташованому у провінції Гронінген.