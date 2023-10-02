Через землетруси: Нідерланди зупиняють видобуток газу на найбільшому родовищі

Бурові роботи з видобутку газу в Гронінгені регулярно спричиняли землетруси, через що влада країни давно планувала закрити родовище.

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Нідерланди припиняють видобуток газу на найбільшому родовищі, розташованому у провінції Гронінген. Про це влада країни заявила 1 жовтня, пише Deutsche Welle.

Однак, попри те, що землетруси, які виникають внаслідок видобутку, почастішали, існують глобальні енергетичні проблеми, спричинені війною Росії в Україні. Тому 11 свердловин на родовищі поки що працюватимуть.

"Через невизначену міжнародну ситуацію видобувати тут газ можна буде ще протягом року у дуже виняткових ситуаціях, наприклад, за дуже сильних холодів або у разі нестачі газу. До жовтня 2024 року останні одинадцять свердловин будуть закриті остаточно", — пояснив уряд.

Видобуток у Гронінгені — що відомо

Родовище у провінції Гронінген було відкрито ще у середині 1960-х років. Однак видобуток послідовно скорочувався через регулярні землетруси. За дослідженнями вчених, саме робота родовища призводила до сейсмічної активності у цьому регіоні. Усього з 1986 року видобуток газу в Гронінгені став причиною близько 1600 землетрусів — пошкоджено десятки тисяч будівель, постраждали майже сто тисяч людей.

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У 2013 році видобуток на родовищі було збільшено практично до 54 мільярдів кубометрів, хоча роком раніше Гронінген постраждав від найсильнішого землетрусу в історії провінції. Проте після ще одного сильного землетрусу 2018 року уряд вирішив припинити все виробництво. Саме тоді Нідерланди вперше заявили, що поступово закриють родовище до 2030 року через дедалі сильніші землетруси, пов’язані з буровими роботами, які пошкоджують будинки і травмують місцевих жителів. Торік це підтвердив прем'єр-міністр країни Марк Рютте.

У 2021 році на родовищі було видобуто лише 4,5 мільярда кубометрів газу. Для порівняння: попередніми роками добувалося понад 20 мільярдів кубометрів.

Фокус повідомляв, що в Україні вже запрацювали ще п'ять газових свердловин.

Нагадаємо, Фокус писав, що станом на вересень із квітня 2023 року 40 іноземних газотрейдерів скористалися послугою shorthaul від Оператора ГТС України і продовжують транспортувати газ в Україну.

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