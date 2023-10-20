Платити будемо більше: як в Україні підвищилися тарифи на комуналку

В Україні зберігається тенденція до подорожчання комунальних послуг. У Держстаті підрахували, які послуги протягом року подорожчали найбільше.

Українці стали більше платити за житлово-комунальні послуги. Так, протягом року (з вересня 2022-го по вересень 2023-го), комуналка подорожчала на 13,2%. Про це свідчить статистика Держстату.

За даними держструктури, найбільше зростання відбулося в тарифі на електроенергію. Ця послуга подорожчала для населення майже на 70%. Решта комунальних послуг теж подорожчали, але не так сильно.

Наприклад, прибирання сміття — на 9,9%. А за утримання та ремонт житла громадяни тепер платять на 5,5% більше.

Послуги з управління багатоквартирними будинками подорожчали на 2,7%. Трохи менше подорожчали:

водопостачання — на 0,8%;

каналізація — на 0,7%.

Фото: Держстат

Водночас вартість природного газу не змінилася. А гаряча вода та опалення взагалі подешевшали аж на 0,2%.

Тарифи на тепло: до чого варто підготуватися українцям

Ще наприкінці серпня 2023 року Кабмін України опублікував свою постанову №896, у якій продовжив до середини квітня наступного року дію ПСО (спеціальних обов'язків) для виробників тепла.

ПСО — це покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку природного газу для постачання "блакитного палива" виробникам теплової енергії та бюджетним установам.

У рамках ПСО виробники тепла для побутових споживачів мають платити за газ, як і 2022 року, — 7 420 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ). Тобто тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні не подорожчають.

При цьому право встановлювати остаточні тарифи на теплову енергію для українців мають місцеві органи влади. Саме тому українці в кожному місті платять по-різному.

Які тарифи на опалення діятимуть в опалювальному сезоні 2023/2024 у різних містах України:

у Києві жителі платять за тарифом тариф у 1 654,41 грн за 1 Гкал;

у Дніпрі — 1 741,32 грн за 1 Гкал;

в Одесі — 1 813,94 грн за 1 Гкал;

у Чернівцях — 1 204,62 грн за 1 Гкал;

у Львові — 1 402,78 грн за 1 Гкал (КП "Львівтеплоенерго") і 1 420,32 ("Залізничтеплоенерго");

у Харкові — 1 748,47 грн за 1 Гкал;

у Полтаві — 1 332,52 грн за 1 Гкал;

у Сумах — 1 540,26 грн за 1 Гкал;

у Чернігові — 1 586,16 грн за 1 Гкал (ТОВ фірма "ТехНова") і 2 180 грн за 1 Гкал (ПАТ "Облтеплокомуненерго").

Нагадаємо, нещодавно в компанії "Нафтогаз" розповіли, чому побутові клієнти отримують платіжки із "зайвими кубометрами" і чи можна вирішити цю проблему. А в "Укренерго" 26 вересня розповіли, якою буде зима і чи чекати постійних відключень електроенергії.