Що посіємо? Як в Україні проходить осіння посівна

В Україні триває сівба озимих зернових. Серед них на першому місці за площею — озима пшениція — нею засіяли понад 3 млн га. Це більш ніж вдвічі менше, ніж було до війни, адже через брак фінансів аграрії змушені скорочувати площі посівів.

За даними Мінагро, станом на середину жовтня українські аграрії засіяли майже 4,5 млн га озимих культур. Загалом сівбу озимих зернових проведено на площі 3 343 тис. га, з яких посіяно:

пшениці — 3 018 тис. га;

ячменю — 260 тис. га;

жита — 63 тис. га.

"За попередній тиждень приріст посіву озимих зернових становить 760 тис. га. У лідерах аграрії Волині – вони вже засіяли 97% від прогнозованих площ", — сказано у повідомленні відомства.

Зазначається, що сівба озимого ріпаку завершується, вже посіяно 1 124 тис. га, зокрема за попередній тиждень — 13,4 тис. га.

Дефіцит фінансів: чому аграрії скорочують посіви озимих

Як розповіли Фокусу в Українському клубі аграрного бізнесу, цьогорічна осіння посівна для наших аграріїв була пов’язана з двома перешкодами:

браком фінансових ресурсів через низьку ціну на внутрішньому ринку та дорогу логістику;

через низьку ціну на внутрішньому ринку та дорогу логістику; відсутністю опадів.

"Через недостатню кількість вологи в ґрунті та очікування дощів, осіння посівна цього року суттєво розтягнулася в часі, і станом на 16 жовтня 2023 року поки що посіяно лише 3 млн га під основною озимою культурою пшеницею. Зазвичай в цю пору посівна вже закінчувалася", — каже Фокусу аналітикиня УКАБ Світлана Литвин.

За даними Мінагро, серед озимих найбільше засіяно пшениці, ріпаку та ячменю Фото: minagro.gov.ua

За її словами, минулого року під пшеницею було засіяно 4,5 млн га, тоді як перед війною – близько 7 млн га. Поточні 3 млн га під посівами озимої пшениці – це ще не фінальна цифра, але, скоріш за все, посівні площі будуть меншими, ніж рік тому, припускає Литвин: "Цих посівів повністю вистачить під задоволення власних потреб нашої країни, але постраждають обсяги експортних відвантажень".

Аграрії продовжують скорочувати посіви озимих пшениці та ячменю. Лише площі під ріпаком залишилися на рівні минулого року

Аналогічна ситуація з ячменем, в той же час посівні площі під ріпаком зберігаються на рівні минулого року. "Цьому сприяв сталий попит на ріпак на світовому ринку, а також більш ранній старт посіву цієї культури, що дозволив застати період, коли в ґрунті ще було достатньо вологи", — пояснили в УКАБ.

Нагадаємо, експорт зерна і металів з України Чорним морем триває вже два місяці по тимчасовому коридору у Чорному морі. Він був відкритий після виходу РФ із зернової угоди. Кораблі намагаються йти поруч із узбережжям Болгарії та Румунії, що входять до НАТО, щоб знизити ризики. Крім того, деякі судна відключають сигнали місця розташування.

Також Фокус писав, що Республіка Румунія не запроваджувала односторонньої заборони на імпорт української аграрної продукції слідом за Польщею, оскільки вважає, що Україні потрібно допомагати, поки вона не переможе у війні проти Російської Федерації.