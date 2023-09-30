РФ використовує фіктивні навчання ВМФ, щоб заблокувати зерно з України, — міністр Болгарії

На думку міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева, Росія блокує експорт українського зерна і створює передумови для інцидентів у Чорному морі.

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Російська Федерація використовує фіктивні військові навчання в Чорному морі, щоб заблокувати експорт українського зерна. Такі дії Росії становлять загрозу безпеці Болгарії. Про це заявив міністр оборони Республіки Болгарія Тодор Тагарев 29 вересня в ефірі національного радіо, повідомляє The Sofia Globe.

На думку Тагарєва, РФ створює передумови для інцидентів у Чорному морі. "Російські кораблі бродять нашою економічною зоною, роблячи провокаційні та силові дії проти торгових суден інших країн. Усе це створює ризики для нашої безпеки", — сказав він.

Міністр оборони Болгарії вважає, що мета таких дій Росії — заблокувати експорт українського зерна. У зв'язку з цим, уряд Болгарії візьме на себе зобов'язання щодо необхідних змін у сфері оборони, як-от будівництво інфраструктури та запуск різних проєктів переозброєння, оскільки в Болгарії багато людей, які стурбовані безпекою.

"Я думаю, що ми повинні насамперед дбати про нашу безпеку, частково допомагаючи Україні захистити мирне населення... Росія використовує дрони, балістичні ракети, крилаті ракети, все, що в неї є, для нападу і вбивства мирних жителів. Я думаю, навіть якщо ми допоможемо мінімально, воно того варте", — сказав Тагарєв.

Нагадаємо, 29 вересня повідомлялося, що РФ намагається перекрити шлях Болгарії до євро. На думку міністра фінансів Болгарії Асена Васильєва, у Болгарії багато російської пропаганди, але болгари досить розважливі, щоб розуміти, у чому полягають їхні інтереси.

Крім цього, Росія глушить GPS кораблів у територіальних водах Румунії. За словами начальника штабу армії РМ Даніеля Петреску, країни НАТО повинні готуватися до довгострокової конфронтації з Російською Федерацією.