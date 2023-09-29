"Війна повернулася в Європу": Росія глушить GPS кораблів у територіальних водах Румунії

За словами начальника штабу армії РМ Даніеля Петреску, країни НАТО повинні готуватися до довгострокової конфронтації з Російською Федерацією.

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Російська Федерація "активно і постійно" глушить GPS-зв'язок кораблів у територіальних водах Румунії, що породжує ризик зіткнень. Румунія і НАТО мають готуватися до тривалого протистояння з режимом Кремля. Про це в Бухаресті на Євроатлантичному форумі стійкості заявив начальник штабу армії Республіки Румунія генерал Даніель Петреску, повідомляє Romania Journal.

Генерал Петреску зазначив, що захоплюється стійкістю українців перед російською агресією, їхньою боротьбою за виживання нації. При цьому країни НСТУ мають бути готові до довгострокової конфронтації з Москвою.

"Війна повернулася в Європу. Це війна, обрана Росією, яка для України є війною за національне виживання і боротьбою за західні цінності. Ми не бачимо кінця цієї війни зараз, і, хоча ми захоплюємося стійкістю українського суспільства перед обличчям російських атак, ми також повинні готуватися до довгострокової конфронтації з режимом Російської Федерації", — заявив генерал.

Генерал Даніель Петреску Фото: Getty Images

Також він зазначив, що війна РФ проти України внесла дестабілізацію в Чорноморський регіон і порушила його безпеку, оскільки Чорне море стало районом військових дій.

"Війна Російської Федерації в Україні фундаментально дестабілізувала Чорноморський регіон і викликала почуття незахищеності серед прибережних країн, що мало наслідки для обстановки безпеки. Чорне море стало районом військових дій Росії", — заявив Даніель Петреску.

"Звідси ракети запускаються в бік України, по її цивільній або військовій інфраструктурі. Регіон став ареною дедалі частіших військових дій, морських інцидентів і дій, що обмежують вільне пересування суден", — наголосив воєначальник.

Ці напади стали "новою нормою", і "війна в Україні продовжуватиме породжувати регіональну нестабільність і ризики для безпеки Румунії та регіону", також додав він.

"Існує постійний ризик, пов'язаний зі зростаючою ймовірністю інцидентів на кордоні НАТО, спричиненою ймовірністю того, що певні дрони або ракети можуть промахнутися. Інфраструктура Румунії або комерційні судна в територіальних водах (Румунії — ред.) можуть бути атаковані помилково", — заявив Даніель Петреску.

Ще одна небезпека, про яку повідомив румунській генерал, це дрейфуючі морські міни в Чорному морі.

Начальник штабу румунської армії заявив, що в цьому контексті для Румунії важливо буде збільшувати бюджет на оборону і розвивати програми національної оборони.

Нагадаємо, 15 серпня повідомлялося, що Румунія готова застосовувати свої зенітні системи проти безпілотних літальних апаратів Збройних сил Російської Федерації залежно від "рівня загрози".

Крім цього, глава Міноборони Румунії Анхель Тілвар 9 вересня провів зустріч із послом США в Румунії Кетлін Кавалець, під час якої дипломати обговорили ситуацію в регіоні на тлі атак ЗС РФ на порти України, а також підтвердили відправлення в Румунію додаткової кількості бойових літаків.