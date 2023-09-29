"Прагнуть підірвати довіру": РФ намагається перекрити шлях Болгарії до євро, — міністр Васильєв

На думку міністра фінансів Болгарії Асена Васильєва, у Болгарії багато російської пропаганди, але болгари досить розважливі, щоб розуміти, у чому полягають їхні інтереси.

Related video

Російська Федерація посилює настрої євроскептиків у Болгарії, які спрямовані на блокування глибшої інтеграції країни до Європейського союзу та прийняття єдиної валюти блоку (євро — ред.). Про це 27 вересня заявив міністр фінансів Болгарії Асен Васьков Василев, повідомляє Bloomberg.

"Сайти фейкових новин, скоординовані атаки та політичні партії, що мають дуже тісні зв'язки з Росією, прагнуть підірвати довіру до євро під час кампанії, пік якої припав на літо", — йдеться в заяві.

Васілєв заявив, що Республіка Болгарія дотримуватиметься свого плану щодо зміни валюти до 2025 року.

"Ми бачили фейкові новини, ми бачили російську пропаганду. Росія спробує зупинити подальшу європейську інтеграцію загалом і спробувати дестабілізувати будь-які зусилля в цьому напрямку з боку будь-якої країни", — сказав Васильєв.

На думку журналістів, уряд Болгарії хоче запровадити євро, щоб підвищити рівень життя і поглибити свою роль у процесі ухвалення рішень у ЄС. Але війна Росії проти України та енергетична криза в Європі допомогли спровокувати сплеск інфляції і посилили побоювання, що єдина валюта може призвести до зростання цін у країні.

Проте, лев Болгарії вже прив'язаний до євро в рамках валютного управління, і грошово-кредитна політика точно відповідає політиці, встановленій Європейським центральним банком у Франкфурті.

І настрій змінюється, за словами Васильєва. Інфляція знижується, і його уряд, який прийшов до влади в червні, користується підтримкою великої проєвропейської коаліції колишніх суперників.

"Хоча тут (у Болгарії — ред.), імовірно, більше проросійських настроїв і набагато більше російської пропаганди, болгари досить розважливі, щоб знати, в чому полягають їхні інтереси. Люди починають бачити переваги не тільки прив'язки до євро через валютний фонд, який у нас є, а й фактичного володіння євро", — сказав він.

Нагадаємо, 21 вересня повідомлялося, що Болгарія висилає священика РПЦ з країни. Російське посольство заявило, що Болгарія "руйнує не тільки суспільно-політичні та культурно-гуманітарні зв'язки між їхніми державами, а й хоче розірвати відносини між сестринськими Російською та Болгарською православними церквами".