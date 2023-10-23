Без хліба не залишимось: українські аграрії збирають рекордний врожай зернових

Українські аграрії скоротили посіви під зерновими, однак цьогоріч зберуть більший урожай, ніж торік. А все тому, що сприятливі погодні умови дозволили підвищити врожайність до рекордних показників.

Урожай зернових у 2023 році оцінюється на рівні 57,8 млн т, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише Фокус у новій статті "Щедрі-невеселі жнива: радість рекордного врожаю затьмарюють хиткі перспективи експорту".

За даними Мінагро, українські аграрії вже намолотили 57,6 млн тонн зернових та олійних культур. Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 8 275,3 тис. га при врожайності 47,4 ц/га, намолочено 39 228,2 тис. тонн зерна. Зокрема, обмолочено:

пшениці — 4 694,5 тис. га (врожайність – 47,6 ц/га), намолочено 22 359 тис. тонн;

кукурудзи — 1 376,7 тис. га (врожайність – 67,4 ц/га), намолочено 9 282 тис. тонн;

ячменю — 1 504,5 тис. га (врожайність – 39,0 ц/га), намолочено 5 863 тис. тонн;

гороху — 154,4 тис. га (врожайність – 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;

гречки — 136,6 тис. га (врожайність – 14,9 ц/га), намолочено 203,6 тис. тонн;

проса — 77,4 тис. га (врожайність – 21,0 ц/га), намолочено 162,4 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур — 331,2 тис. га, намолочено 961,6 тис. тонн.

"Сільгосптоваровиробники Київщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Полтавщини, Сумщини, Черкащини та Хмельниччини намолотили більше 2 млн тонн зерна у кожній області. На Одещині, Вінниччині, Дніпропетровщині – більше ніж по 3 млн тонн. Запорізька область завершила збір зернових культур", — сказано у повідомленні.

Як розповіли Фокусу в Українському клубі аграрного бізнесу, цього року очікується більший урожай пшениці – 22,2 млн т (+7%), кукурудзи – 28,3 млн т (+8%), ячменю – 5,9 млн т (+5%), порівяно з минулим роком. Особливістю цьогорічної кампанії є те, що погодні умови компенсували аграріям втрату площ. Так, незважаючи на скорочення площі посівних ярих і озимих зернових на 980 тис. га, ніж торік, — до 10 895 тис. га, у 2023-му маємо рекордну врожайність зернових культур (до 52,1 ц/га).

Урожайність пшениці б'є рекорди останніх років.Цьогоріч вона сягає 48 центнерів з гектару Фото: agroportal.ua

"З точки зору агрометеорологічних умов, ситуація була сприятлива. Були вчасні дощі, у квітні їх було дуже багато. Це й обумовило нормальний урожай. Був помірний температурний режим і в квітні, і в травні, і червень був дуже сприятливим, і в липні було достатньо дощів. Не відбулося нічого страшного в ці періоди – масштабних посушливих явищ, наприклад", — пояснила Фокусу керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко.

Аграрії вирощують кукурудзу переважно на експорт. Тож ці сільгоспвиробники постраждають у першу чергу за умов блокади закордонних поставок країною-агресором

Особливо щедро вродила пшениця. "По пшениці у нас рекордний показник врожайності взагалі за останні роки — 47-48 ц з гектару, — каже Фокусу експертка аграрного ринку Марія Колесник. — Попри те, що ми втратили площі, фактично цьогорічний врожай більший за показник минулого року на 1 млн т. Так само на 1 млн буде більше кукурудзи. Хоча її трохи більше за 20% обмолочено, але вже видно — врожайність непогана".

Таким чином, українські аграрії забезпечать внутрішні потреби країни у зернових. Однак відсутність експорту робить їх діяльність невигідною. "Аграрії сподіваються, що буде експорт, інакше ціна буде менша за собівартість. Той коридор, що йде вздовж узбережжя Румунії, [дозволяє вивозити обсяги] на рівні 2 млн тонн. Були заяви, що збільшиться до 4 млн тонн", — додала експертка.

Проблем із ємностями для зберігання зернових не має бути, кажуть фахівці. Кукурудзу зберігатимуть на самих полях у спецмішках Фото: agromedia.com.ua

За словами Марії Колесник, особливо несолодко в разі блокади експорту буде виробникам кукурудзи, адже її левова частка призначена для поставок за кордон. Із зібраних 28 млн тонн потрібно експортувати щонайменше 19,5-20,5 млн тонн, наголосила вона. Разом з тим, опитані Фокусом фахівці не очікують критичних проблем з дефіцитом потужностей для зберігання збіжжя. "Проблема ємностей залежить від того, як активно знищуватимуться ці потужності, — переконана Колесник. — Але кукурудзу, думаю, будуть намагатися зберігати і на самих полях у спеціальних мішках. Як тільки почалася війна, з усього європейського ринку ці мішки були виметені Україною, бо саме по елеваторах і по інфраструктурі почалися обстріли".

Врожайнінсть кукурудзи сягає 67,4 ц/га. Очікується, що урожай культури буде на 1 млн тонн більший, ніж у 2022-му.

"Якщо буде трудність, ми маємо досвід попереднього року, коли товаровиробникам роздавалися полімерні рукави. Якщо така потреба буде знову, Міністерство може допомогти, завдяки партнерським відносинам із Всесвітньою продовольчою організацією", — прокоментував Фокусу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч очікується рекордний урожай гречки, оскільки аграрії збільшили площі посіву і домоглися високої врожайності. Рекордний урожай має посприяти зниженню кінцевих цін на гречку. Однак завадити можуть подорожчання логістики та пакування.

Також Фокус писав, що у перший місяць осені українські компанії експортували за кордон 25 тисяч тонн цукру, а в рамках нового сезону — майже рекордні 427 тисяч тонн. Одна з причин — збільшення посівних площ цукрових буряків.