Кому в Україні можуть заблокувати нарахування пенсій на картки: роз'яснення Мінсоцполітики (відео)

За словами заступниці міністра Мінсоцполітики Дарини Марчак, ПФУ передбачив кілька способів відновити виплати, зокрема для пенсіонерів, які виїхали за кордон.

В Україні припинять соціальні виплати деяким пенсіонерам. Це торкнеться всіх, хто не користувався своєю пенсійною банківською карткою понад шість місяців. Про такий механізм захисту пенсійних коштів від неправомірного використання розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Я б хотіла всіх заспокоїти і сказати, що насправді механізм працює вже давно, багато років, і це постійна практика того, як працює система соціальних виплат і пенсій. А зараз ми, навпаки, працюємо над тим, щоб послабити і зробити цей механізм простішим і адаптованішим для тих громадян, які перебувають за кордоном або в зоні бойових дій, і в яких є проблеми з реалізацією цього механізму", — пояснила заступниця міністра.

Кому заблокують нарахування пенсій

В Україні законом передбачено припинення нарахувань на пенсійний картковий рахунок у тому разі, якщо протягом 180 днів не було жодних розрахункових операцій за карткою.

"Ми не знаємо, що з цією людиною могло статися. І щоб гроші платників ЄСВ не використовували в такий спосіб, що вони просто лежать і не використовуються ніким, ще кілька років тому було запроваджено цей механізм", — розповіла Марчак.

Однак чиновниця наголосила, що блокування нарахувань на карту не означає, що пенсіонеру скасували виплати зовсім.

"Це означає, що пенсія акумулюється на рахунках Пенсійного фонду, але поки не перераховується на картку людини", — уточнила Марчак.

Як відновити нарахування на пенсійну картку

Щоб відновити свою пенсію, людині потрібно буде фізично підтвердити свою особу протягом трьох років після призупинення нарахувань. Наразі це обмеження не стосується тих українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. ПФУ та Мінсоцполітики працюють над механізмом, який врегулює це питання для тих, хто залишився на ТОТ. За словами Марчак, ПФУ суттєво розширив список способів такої ідентифікації, крім особистого відвідування відділення пенсійного фонду.

"Раніше для цього треба було прийти у відділення Пенсійного фонду або банку, зараз ми додали інструменти проходження ідентифікації через відео — зателефонувавши до Пенсійного фонду, можна сказати, що потрібно пройти відеоідентифікацію", — розповіла заступниця міністра.

На сьогодні доступні кілька способів підтвердження особи:

особистий візит до ПФУ або відділення банку;

відеоідентифікація — відеодзвінок до ПФУ за попереднім записом;

електронний кабінет ПФУ за допомогою сервісу "Дія.Підпис";

лист до Пенсійного фонду з особистим підписом;

ідентифікація через консульство України за кордоном.

Нарахування пенсій на картки заблокують через пів року: хто залишиться без виплат

Нагадаємо, наступного року планують провести перерахунок пенсій у три етапи. Перше підвищення відбудеться 1 січня у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати.

Раніше Фокус писав про масштабний перерахунок пенсій в Україні. Наступного року бюджет Пенсійного фонду становитиме 322 млрд грн. Цієї суми вистачить на індексацію, але різкого підвищення виплат не буде.