Інфляція та зростання курсу валют: експерт поділився економічними прогнозами в Україні на 2024 рік

Олег Пендзин відзначив кілька чинників, що впливають на загальне економічне зростання і стабільність гривні. За його словами, Україна залежить від макрофінансової допомоги партнерів і відчуває проблему з робочими руками через мобілізацію.

Україна значною мірою залежить від макроекономічної допомоги західних партнерів, завдяки якій деякий час курс долара залишається відносно стабільним. Однак щойно фінансова допомога скоротиться, на країну очікує велика інфляція та неминуче зростання курсу валюти. Про те, чого очікувати від економіки України у 2024 році та які зберігаються перспективи, розповів Фокусу експерт Олег Пендзин.

На початку бесіди експерти прокоментували заяву міністра економіки України Юлія Свириденко, яка сказала, що за підсумками поточного року зростання української економіки становитиме щонайменше 4%, а наступного року очікується мінімум 5%. За словами Пендзина, чиновники такого рівня змушені бути оптимістами через політичний бік питання, але насправді ситуація з економікою в реальності такого оптимізму не вселяє.

"Насамперед це глибоко пов'язано з війною, і говорити про зростання економіки в Україні можна говорити тільки в тому разі, коли всі додаткові умови існування України — а це питання, пов'язані з прогнозами бойових дій і ураження критичної інфраструктури, є наявні", — зазначив експерт.

Курс гривні

Одним із ключових аспектів у цьому питанні, переконаний Пендзин, є обсяг і своєчасність макрофінансової допомоги Україні, які надають партнери. Річ у тім, що видатки українського бюджету у 2024 році розраховано на 3,1 трильйона гривень, при цьому дохідні статті становитимуть 1,6 трильйона. Тож кошти, яких бракує, можна роздобути або від міжнародних фінансових організацій, або від інших держав, однак ці кошти є "політично вмотивованими", оскільки, як правило, вони даються на певних "непопулярних" умовах. Наприклад, американці вимагають підняти тарифи на енергоносії для населення.

"Але почекайте, якщо втричі підняти ціни на енергоносії, у нас соціально незахищеними верствами стане 80% населення країни", — наголосив експерт, додавши водночас, що всі соціальні виплати в Україні здійснюються за гроші, надані західними партнерами.

Таким чином, якщо почнуться проблеми в макрофінансовій допомозі, українська влада буде змушена "друкувати гроші". Власне у 2022 році в Україні таким чином надрукували 400 млрд гривень, щоб гарантувати соціальні виплати, внаслідок чого курс гривні впав до 40 грн за 1 долар, а інфляція сягнула 28%.

"Якщо не буде допомоги, або вона буде не в повному обсязі, кошти, яких бракуватиме, держава буде змушена погашати. Або зменшувати військові витрати, що неприпустимо, а всі 1,6 трильйона підуть на війну. Або ж друкувати гроші. Але щойно ви починаєте друкувати гроші, у вас починається величезна інфляція і падіння курсу", — пояснив Пендзин.

Інвестиції та мобілізація

Крім того, на стабільність гривні та зростання економіки впливають і інвестиції, кількість робочих рук, і внутрішня безпека. І якщо питання безпеки відносне, тому що в цьому плані все залежатиме від активності бойових дій у Центральній і Західній Україні, то що стосується робочих рук, тут виявляється велика проблема.

Річ у тім, що закони економіки допускають внутрішню мобілізацію чоловічого населення до 10%. Якщо ця цифра більша, то про зростання економіки не може бути й мови, а на сьогодні в Україні мобілізували 15% чоловіків.

"Звісно, можна піти шляхом тотальної мобілізації, але тоді не говоріть про відновлення економіки — у вас просто не буде робочих рук, щоб забезпечити зростання ВВП і оплату податків", — пояснив експерт.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає ще один транш в 1 млрд доларів від Світового банку. Це буде вже дев'ятим траншем у рамках макрофінансової допомоги Євросоюзу для України протягом 2023 року.