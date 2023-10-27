Україна отримає понад $1 мільярд від Світового банку: на що підуть гроші

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що за допомогою цих грошей уряд зможе не тільки провести необхідні реформи, а й профінансувати соціальну сферу.

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Через кілька днів після того, як Європейський Союз переказав Україні 1,5 мільярда євро в межах бюджетної допомоги, стало відомо, що наша країна отримає ще один транш, але вже від Світового банку. Сума допомоги становитиме понад 1 мільярд доларів, повідомив 27 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Сьогодні ухвалюємо рішення, яке дасть змогу залучити 1,2 млрд доларів від групи Світового банку (МБРР) на підтримку соціальної сфери", — сказано в його повідомленні.

Він розповів, що гроші Світовий банк виділяє під гарантії японського уряду. Отримані кошти Україна спрямує на соціальний захист сімей та дітей, на соціальний захист людей з інвалідністю та профінансує інші важливі соціальні програми.

Транш від Європейського Союзу: куди Україна витратить 1,5 мільярда євро

Це вже дев'ятий транш у межах макрофінансової допомоги Євросоюзу для України протягом 2023 року. До цього кошти перераховували у вересні, та в період з квітня по серпень. А перша фінансова допомога була надана на початку цього року.

Кабінет міністрів планує, що до кінця 2023-го року європейські партнери нададуть Україні ще два транші. Але все залежить від того, як Україна виконуватиме умови структурної політики, які були узгоджені з ЄС.

До речі, 1,5 мільярда євро, які надійшли до бюджету в жовтні, Україна спрямує на забезпечення соціальної інфраструктури. Також ці кошти допоможуть уряду провести реформи в рамках підготовки до членства в ЄС.

Тим часом 27 жовтня стало відомо, що Угорщина і Словаччина виступають проти створення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро. Так, прем'єри цих двох країн під час саміту лідерів Європейського Союзу в Брюсселі заявили, що не підтримують політику ЄС щодо України.

Наприклад, очільник угорського уряду Віктор Орбан каже, що хоче почути "серйозно обґрунтовану пропозицію" для того, щоб надавати Україні фінансову підтримку. А новообраний прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав свого колегу з Угорщини натякнувши, що в Україні існує корупція.

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Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів показники, як фінансувався бюджет у 2023 році. Так, найбільшим джерелом фінансування залишається макрофінансова допомога від Європейського Союзу. Також Фокус розповідав, коли рівень доходів нашої країни повернеться на довоєнні показники.