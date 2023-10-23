Україна отримала новий транш від Євросоюзу на 1,5 млрд євро: куди витратять гроші

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, до кінця 2023 року Україна отримає від Євросоюзу ще два транші фінансової допомоги і вже домовляється про нову довгострокову програму фінпідтримки на наступний рік.

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У перші місяці повномасштабної російської агресії фінансова система України вистояла завдяки тому, що Національний банк активно друкував гроші. Загалом за підсумками 2022 року було надруковано близько 400 мільярдів гривень. Через деякий час країна почала отримувати зовнішню фінансову допомогу, яка триває досі. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль 23 жовтня повідомив, що Європейський Союз перерахував Україні чергові 1,5 мільярда євро в рамках бюджетної допомоги. Ці кошти вже надійшли на рахунки нашої країни.

"Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро", — сказав він.

Загалом розмір бюджетної підтримки Євросоюзу у 2023 році вже становить 15 мільярдів євро. Як зазначив глава українського уряду, підтримка ЄС — один із найважливіших чинників, завдяки якому Україна зберігає економічну стійкість.

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Це вже дев'ятий транш у рамках макрофінансової допомоги Євросоюзу для України з 2023 року. Попередні кошти було перераховано у вересні, ще п'ять — у період з квітня по серпень. А перші два транші були переведені одночасно, на початку року.

У Кабміні очікують, що до кінця 2023-го наша країна отримає від європейських союзників ще два транші. Їх надання залежить від рівня виконання Україною узгоджених сторонами умов структурної політики.

"Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним обсягом у 50 мільярдів євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 мільярдів", — додав Денис Шмигаль.

Зазначимо, що отримані у вересні 1,5 мільярда євро допоможуть Україні забезпечити роботу соціальної інфраструктури та здійснити необхідні реформи в рамках підготовки до членства в ЄС.

Як Україну підтримували партнери у 2023 році

Як свідчать дані Центру економічної стратегії (ЦЕС), у період із січня по вересень Україні виділили 32,65 мільярда доларів фінансової допомоги. Так, Євросоюз направив 14,66 мільярда доларів підтримки (кредити), а США — 9,75 мільярда доларів (гранти), писав Фокус у своєму матеріалі: "Гроші для України. Чому фінансова підтримка країни може скоротитися і чим це небезпечно".

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При цьому, як розповів економіст ЦЕС Максим Самойлюк, у жовтні від США Україна отримала ще 1,15 мільярда доларів.

"Загалом станом на 12 жовтня Україна отримала 33,8 мільярда доларів іноземної фінансової допомоги", — зазначив експерт.

Тим часом у НБУ очікують, що фіндопомога від зарубіжних партнерів становитиме 42 мільярди доларів за підсумками 2023 року.

Тим часом міністр фінансів Сергій Марченко в коментарі агентству 15 жовтня зізнався, що Україні дедалі складніше домовлятися про нову фінансову підтримку: офіційні особи в країнах-донорах починають дедалі більше уваги приділяти майбутнім виборам, а геополітична напруженість зростає.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, коли Україна зможе повернутися до довоєнного рівня доходів.