Незалежно від обстрілів: українцям назвали терміни, коли почнуться відключення світла

Наразі в українській енергосистемі є достатній обсяг генерації завдяки сонячним електростанціям. Однак скоро ситуація може змінитися.

Планові відключення світла в Україні можуть початися вже в листопаді, незалежно від того, чи будуть нові ракетні удари по українській енергосистемі. Про це заявив в інтерв'ю виданню Telegraf член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

За його словами, електроенергію доведеться відключати через дефіцит генерації. Зараз українці користуються світлом без обмежень завдяки сонячній погоді. Генерацією енергосистему забезпечують сонячні електростанції, тому Україна може навіть експортувати струм європейським країнам.

"Проте з великою ймовірністю з середини листопада у нас буде дефіцит електрики. І навіть імпортом ми його не перекриємо. Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли, тим паче. Обстріли ми очікуємо по балансуючих потужностях", — сказав він.

Нагорняк пояснив, що якщо росіяни битимуть по підстанціях "Укренерго", а енергетики не будуть швидко встигати усувати пошкодження, тоді існує ймовірність локальних блекаутів.

"Я думаю, що мова буде саме про локальні блекаути, регіональні відключення там, де будуть прильоти", — зазначив депутат.

При цьому, як зазначив Сергій Нагорняк, енергетики вже знають, як захистити всю українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні відключення можуть бути, тому українцям варто підготуватися до перебоїв зі світлом. Водночас блекаути особливо загрожують прифронтовим регіонам України, а саме:

Херсонської;

Миколаївській;

Харківській областям.

Проблема, за його словами, навіть не в тому, що ці регіони розташовані в безпосередній близькості до фронту, а в тому, що у великих містах цих регіонів відсутня своя генерація.

"Ми ж пам'ятаємо, як було в Одесі минулого року, коли місто тривалий час було знеструмлене. Дуже ймовірно, що ворог спробує цього року повторити свої "здобутки", — наголосив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, нещодавно в ДТЕК попереджали, що росіяни поширюють фейки про відключення світла в Україні. У компанії запевняють, що в Україні ситуація з електропостачанням контрольована, а перевіряти інформацію про відключення потрібно тільки на офіційних ресурсах ДТЕК.

Зазначимо також, що 12 жовтня голова компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що енергосистема здатна покривати звичайне зимове споживання електроенергії попри всі пошкодження.