В Україні з'являється більше вакансій: кому знайти роботу найлегше

Лідерами у кількості вакансій є сфери освіти та торгівлі. Державна служба зайнятості зафіксувала у деяких галузях дефіцит кадри й попереджає про його загострення.

В Україні зростає кількість вакансій. У яких фахівцях є найбільша потреба, розповіли у Державній службі зайнятості.

Найбільшим попитом на ринку праці користуються представники робітничих професій та сфери торгівлі.

За даними центру зайнятості, найбільше вакансій з’являлось:

на підприємствах переробної промисловості (20%);

в оптовій та роздрібній торгівлі (16%);

у сфері освіти (10%);

на транспорті та пошті (10%);

у сфері охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги (8%).

Найчастіше роботодавці шукали:

кваліфікованих робітників з інструментом (швачок, електромонтерів, слюсарів, електрогазозварників, пекарів, столярів, малярів);

робітників з обслуговування та експлуатації машин (водіїв, операторів/машиністів, котельних, токарів, трактористів тощо);

працівників сфери торгівлі та послуг (продавців, кухарів, охоронників, офіціантів, барменів тощо);

професіоналів (вчителів, вихователів, фармацевтів, лікарів, інженерів, психологів).

"Зі зростанням кількості вакансій поступово загострюється дефіцит кадрів за окремими професіями. Враховуючи значні обсяги міграції населення за кордон, ринок праці вже найближчим часом зіткнеться з дефіцитом робочої сили", — зазначили у держслужбі.

Пресслужба додала, що нині найбільший дефіцит кадрів спостерігається у переробній промисловості та будівництві.

Нагадаємо, найбільше працівників через службу зайнятості шукають у Києві та Львівській області. Йдеться про 11 тисяч вакансій.

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