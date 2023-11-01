Пенсії за довіреністю: українцям пояснили, як усе правильно оформити

У Пенсійному фонді України розповіли, про що потрібно знати громадянам, які хочуть, щоб їхню пенсію отримувала інша людина за довіреністю.

У пенсіонерів іноді немає можливості отримувати пенсію самостійно. Причиною цього може бути, наприклад, стан здоров'я. Тому пенсійні виплати в Україні замість пенсіонера може отримувати його довірена особа. Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Як виплачується пенсія за довіреністю

Ці виплати регулюються законом. Так, пенсія за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови, що пенсіонер поновлює виплату пенсії за довіреністю щороку. Для цього пенсіонер має особисто подавати заяву про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Відповідна умова, як зазначили в ПФУ, міститься у статті 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". За довіреністю можна отримувати пенсію як на пошті, так і в банку.

Як оформити пенсію за довіреністю

Зазвичай цим питанням займаються нотаріуси, які посвідчують документ. Якщо в населеному пункті немає нотаріуса або державної нотаріальної контори, довіреність на отримання пенсії може посвідчити уповноважена на це посадова особа органу місцевого самоврядування,

Довіреність має містити певну інформацію. А саме:

місце і час складання;

строк дії;

відомості про довірителя та довірену особу: прізвище, ім'я, по батькові, адреса;

обсяг повноважень довіреної особи (які дії може вчиняти довірена особа від імені пенсіонера).

У Пенсійному фонді попереджають, що довіреність, у якій не буде вказано дату її вчинення, вважають недійсною.

При цьому за громадянином, який видавав довіреність, залишається право скасувати її в будь-який момент. Після скасування про це потрібно попередити поручителя та установу, яка здійснює виплати.

Що буде з пенсіями українців у листопаді

В останній місяць осені пенсійні виплати підвищувати не будуть. Наступна індексація планується тільки 2024 року. Однак у листопаді на додаткові доплати можуть розраховувати українці з числа ВПО, у пенсійних справах яких обліковуються невиплачені кошти за минулі періоди.

Пенсії в листопаді додатково отримають і ті громадяни, які залишаються в прифронтовій зоні. Також пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають доплату до пенсії в розмірі 570 гривень. А 456 гривень до основної пенсії отримають люди віком 75-80 років. Людям, вік яких становить від 70 до 75 років отримають по 300 гривень.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді пояснили, чи дійсно скасують пенсійні виплати тим громадянам, які довго не знімають гроші з картки. Також Фокус розповідав, кому з пенсіонерів належить доплата до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму.