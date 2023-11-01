Щомісячні виплати внутрішнім переселенцям: що зміниться з 1 листопада

Українці, що мають статус ВПО, можуть щомісяця отримувати 2-3 тисячі гривень від держави. Проте з 1 листопада допомогу будуть призначати за новою системою.

Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) тепер призначатимуть на сім’ю. Про це 1 листопада повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

З 1 листопада в Україні змінюються правила оформлення виплат переселенцям. Зміна торкнеться лише тих, хто звертатиметься за призначенням такої допомоги вперше.

Раніше для оформлення виплат мав звертатись у відповідний орган кожен член родини окремо. Тепер це може зробити лише одна особа від усієї сім’ї.

Скільки виплачують ВПО?

Переселенці нині можуть отримувати щомісячну допомогу від держави.

Вона становить:

3 тисячі гривень — для осіб з інвалідністю та дітей;

2 тисячі гривень — для всіх інших категорій ВПО.

Відповідні виплати призначаються на кожного члена сім’ї, зареєстрованого у базі внутрішніх переселенців.

У Мінреінтеграції додали, що у разі, якщо є питання щодо такої допомоги, можна звернутися на їхню гарячу лінію або на лінію Уповноваженого з питань ВПО.

Нагадаємо, внутрішні переселенці, які проживають в Івано-Франківській області, можуть отримати додаткові виплати перед зимовими холодами. Йдеться про майже 11 тисяч гривень.

Також в Україні хочуть розширити список осіб, які можуть претендувати на допомогу ВПО. Планується, що виплати зможуть отримувати й ті громадяни, що після повномасштабного вторгнення РФ виїхали за кордон.